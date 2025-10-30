Internacionales

Sorpresa en Real Madrid: Vinicius medita marcharse y ellos quieren ficharlo para volver a ganar la Champions League

El atacante de 25 años no estaría totalmente cómodo con las decisiones de su entrenador, Xabi Alonso.

2025-10-30

Vinicius detonó una bomba durante el Clásico. Xabi Alonso los sacó del partido en el minuto 72 y esto despertó la peor de las reacciones en el brasileño. El delantero explotó por la decisión de su técnico, mientras abandonaba el campo de juego y partía hacia el vestuario.

"Vete a buscarlo y que vuelva. Déjale claro, o vuelve al banco de suplentes ahora mismo o va a jugar muy poco en lo que venga", le dijo Xabi a uno de sus asistentes para que fuera a buscar al futbolista.

¿Castigado? La decisión que tomó el Real Madrid con Vinicius tras explotar contra Xabi Alonso en el Clásico

Vini reapareció en la escena y se dirigió al banco con el resto de suplentes, pero lo ocurrido sentó un precedente. Se quedó hasta el final y fue parte de la trifulca que se armó con los jugadores del Barcelona cuando se consumó el triunfo del Real Madrid.

Tras el encuentro, Vinicius habló con los medios del club y le bajó la espuma a lo sucedido, pero el pasar de las horas fue letal.

De acuerdo a la información de Sport, el brasileño medita salir del Real Madrid si Xabi continúa tomando esas decisiones de sacarlo del partido importantes. Todavía le quedan dos años de contrato, por lo que el conjunto merengue podría venderlo en el próximo verano.

Y aquí es cuando aparece un fuerte candidato para llevárselo: el campeón PSG. Según el citado medio, Vinicius ve con buenos ojos mudarse a Francia para ser dirigido por Luis Enrique, quien sabe lo que es ganar dos veces la Champions League.

En el último mercado de pases, el brasileño rechazó los petrodólares de Arabia Saudita para quedarse a jugar en Madrid. Una propuesta de más de 200 millones de euros por temporada no lograron seducirlo como sus ganas de triunfar en la élite del fútbol y el PSG aparece como un escenario perfecto para seguir haciendo estragos en el ataque.

Al Real Madrid le comenzará a jugar en contra el tiempo de contrato. Vini tiene vínculo vigente hasta junio de 2027 y planearía marcharse en junio de 2026; en la 'Casa Blanca' no podrán ponerle un precio a gusto, porque correrá el riesgo de perderlo como agente libre un año más tarde.

