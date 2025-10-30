Sorpresa en Real Madrid: Vinicius medita marcharse y ellos quieren ficharlo para volver a ganar la Champions League

Vinicius detonó una bomba durante el Clásico. Xabi Alonso los sacó del partido en el minuto 72 y esto despertó la peor de las reacciones en el brasileño. El delantero explotó por la decisión de su técnico, mientras abandonaba el campo de juego y partía hacia el vestuario. "Vete a buscarlo y que vuelva. Déjale claro, o vuelve al banco de suplentes ahora mismo o va a jugar muy poco en lo que venga", le dijo Xabi a uno de sus asistentes para que fuera a buscar al futbolista.

Vini reapareció en la escena y se dirigió al banco con el resto de suplentes, pero lo ocurrido sentó un precedente. Se quedó hasta el final y fue parte de la trifulca que se armó con los jugadores del Barcelona cuando se consumó el triunfo del Real Madrid. Tras el encuentro, Vinicius habló con los medios del club y le bajó la espuma a lo sucedido, pero el pasar de las horas fue letal. De acuerdo a la información de Sport, el brasileño medita salir del Real Madrid si Xabi continúa tomando esas decisiones de sacarlo del partido importantes. Todavía le quedan dos años de contrato, por lo que el conjunto merengue podría venderlo en el próximo verano.