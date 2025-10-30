Sorpresa en Real Madrid: Vinicius medita marcharse y ellos quieren ficharlo para volver a ganar la Champions League

Y aquí es cuando aparece un fuerte candidato para llevárselo: el campeón <b>PSG</b>. Según el citado medio, <b>Vinicius </b>ve con buenos ojos mudarse a Francia para ser dirigido por <b>Luis Enrique</b>, quien sabe lo que es ganar dos veces la Champions League.En el último mercado de pases, el brasileño rechazó los petrodólares de Arabia Saudita para quedarse a jugar en Madrid. Una propuesta de más de 200 millones de euros por temporada no lograron seducirlo como sus ganas de triunfar en la élite del fútbol y el <b>PSG </b>aparece como un escenario perfecto para seguir haciendo estragos en el ataque.Al <b>Real Madrid </b>le comenzará a jugar en contra el tiempo de contrato. Vini tiene vínculo vigente hasta junio de 2027 y planearía marcharse en junio de 2026; en la 'Casa Blanca' no podrán ponerle un precio a gusto, porque correrá el riesgo de perderlo como agente libre un año más tarde.