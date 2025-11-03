Huijsen sobre la polémica con Vinicius y resta importancia al estadio de Liverpool: "Ya he jugado aquí y siendo sincero..."

Centrado en el partido ante <b>Liverpool </b>en su regreso a Inglaterra, donde llamó la atención por su nivel en el <b>Bournemouth</b>, <b>Huijsen </b>destacó las "ganas" que tiene el <b>Real Madrid </b>de extender su dinámica de triunfos en la Liga de Campeones."Tenemos muchas ganas y esperamos llevarnos los tres puntos. He jugado ya aquí, en Anfield, y siendo sincero no será ningún problema hacerlo de nuevo. Al fin y al cabo solo es un estadio y son los jugadores los que juegan. Yo prefiero entrenar en la ciudad deportiva que en el estadio del partido el día antes", dijo tras entrenarse por la mañana en Madrid y viajar a primera hora de la tarde.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/championsleague/">Repasá la tabla de posiciones de la Champions League </a></b><b>Huijsen </b>celebró también el buen momento de <b>Kylian Mbappé</b>. "Me parece un jugador que ganó la Bota de Oro el año pasado haciendo un temporadón y ahora lo está haciendo de nuevo. Estamos muy contentos con él", subrayó.Y reconoció que se siente muy cómodo jugando en el centro de la defensa como pareja de<b> Éder Militao</b>. "Mentalmente estoy muy bien. La verdad es que estoy muy contento de estar en el Real Madrid, es mi sueño y espero dar muchas alegrías a los madridistas. Militao es un central muy completo y fuera del campo es muy buena gente. Estamos bien juntos"