Champions League

Real Madrid contra duro rival y PSG vs Bayern Múnich; nuevos horarios: así se jugará la jornada 4 de la Champions League

La jornada 4 de la UEFA Champions League tiene una emocionante cartelera con duelos infartantes y con nuevos horarios.

  • Real Madrid contra duro rival y PSG vs Bayern Múnich; nuevos horarios: así se jugará la jornada 4 de la Champions League

    Este martes y miércoles se disputará la jornada 4 de la Champions League.
2025-11-03

La fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 llega a su ecuador en la jornada 4, y hay muchas historias interesantes entre los 18 partidos que se van a disputar durante este martes y miércoles 4 y 5 de noviembre respectivamente.

Con este nuevo formato estrenado la temporada pasada, la Champions League ha logrado que haya grandes enfrentamientos en cada fecha de la fase de liga. El calendario de la Fecha 4 no será la excepción.

Huijsen sobre la polémica con Vinicius y resta importancia al estadio de Liverpool: "Ya he jugado aquí y siendo sincero..."

Un importante dato a tener en cuenta es que ahora los juegos de la Liga de Campeones de Europa tendrán un nuevo horario, comenzarán una hora más tarde de lo habitual por el cambio de hora. Es decir, en Honduras tendremos encuentros deportivos que comenzarán a las 11:45 AM y 2 de la tarde.

El encuentro entre Liverpool y Real Madrid, así como el cruce entre PSG y Bayern Múnich, serán solo algunos de los atractivos de esta cuarta fecha del torneo más prestigioso del futbol europeo.

En el caso del FC Barcelona, el conjunto culé se estará enfrentando el miércoles en condición de visitante al Brujas de la primera división de Bélgica.

Xabi entierra la polémica con Vinicius y revela por qué no entrenaron en Anfield: "Lo hacía también en Leverkusen"

PARTIDOS DE LA JORNADA 4 DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Martes 4 de noviembre

Slavia Praga vs Arsenal (11:45am)

Napoli vs Eintracht Frankfurt (11:45am)

Atlético Madrid vs Union Saint‑Gilloise (2 de la tarde)

Bodø/Glimt vs AS Mónaco (2 de la tarde)

Juventus vs Sporting CP (2 de la tarde)

Liverpool vs Real Madrid (2 de la tarde)

Olympiacos vs PSV Eindhoven (2 de la tarde)

Paris Saint‑Germain vs Bayern Múnich (2 de la tarde)

Tottenham Hotspur vs Copenhagen (2 de la tarde).

Miércoles 5 de noviembre

Pafos FC vs Villarreal CF (11:45am)

Qarabağ FK vs Chelsea (11:45am)

Ajax Amsterdam vs Galatasaray (2 de la tarde)

Brujas vs FC Barcelona (2 de la tarde)

Inter de Milán vs Kairat Almaty (2 de la tarde)

Manchester City vs Borussia Dortmund (2 de la tarde)

Newcastle United vs Athletic Club Bilbao (2 de la tarde)

Marsella vs Atalanta (2 de la tarde)

Benfica vs Bayer Leverkusen (2 de la tarde).

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Champions League
|
PSG
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
Liverpool
|