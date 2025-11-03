Real Madrid contra duro rival y PSG vs Bayern Múnich; nuevos horarios: así se jugará la jornada 4 de la Champions League

<b>Martes 4 de noviembre</b><br /><br />Slavia Praga vs Arsenal (11:45am)<br /><br />Napoli vs Eintracht Frankfurt (11:45am)<br /><br />Atlético Madrid vs Union Saint‑Gilloise (2 de la tarde)<br /><br />Bodø/Glimt vs AS Mónaco (2 de la tarde)<br /><br />Juventus vs Sporting CP (2 de la tarde)<br /><br />Liverpool vs Real Madrid (2 de la tarde)<br /><br />Olympiacos vs PSV Eindhoven (2 de la tarde)<br /><br />Paris Saint‑Germain vs Bayern Múnich (2 de la tarde)<br /><br />Tottenham Hotspur vs Copenhagen (2 de la tarde).<br /><br /><b>Miércoles 5 de noviembre</b><br /><br />Pafos FC vs Villarreal CF (11:45am)<br /><br />Qarabağ FK vs Chelsea (11:45am)<br /><br />Ajax Amsterdam vs Galatasaray (2 de la tarde)<br /><br />Brujas vs FC Barcelona (2 de la tarde)<br /><br />Inter de Milán vs Kairat Almaty (2 de la tarde)<br /><br />Manchester City vs Borussia Dortmund (2 de la tarde)<br /><br />Newcastle United vs Athletic Club Bilbao (2 de la tarde)<br /><br />Marsella vs Atalanta (2 de la tarde)<br /><br />Benfica vs Bayer Leverkusen (2 de la tarde).