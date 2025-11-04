Se bajaron al campeón de la Champions League: Bayern Múnich tumba al PSG y le arrebata el primer lugar

La superioridad numérica cambiaba el relato. Pavlovic y Kimmich ya no dictaban la ley en el centro del campo y el PSG recobraba oxígeno. La melena de Vitinha empezaba a gobernar la medular y la entrada de Joao Neves revitalizó al equipo. La grada cobró vigor y el Bayern se limitaba a jugar con el reloj, con Neuer amonestado por perder tiempo y caminando sobre el filo de una segunda amarilla. Fue Neves el encargado de reducir distancias con un gran remate acrobático a un cerrado pase de Lee. El empate rondó el área de Neuer, sin la contundencia del año pasado, con disparos lejanos que no engañaron al meta germano, que supo mantener la ventaja hasta el final.