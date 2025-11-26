Mundial 2026: la inédita decisión que tomó FIFA para evitar un Argentina vs España hasta la final de la Copa del Mundo

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes aún no se encontrarán en rondas previas, como los cuartos de final.Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercero y el cuarto clasificados, tiene como objetivo “garantizar el equilibrio competitivo”.La Federación explicó que se han establecido "dos vías separadas hacia las semifinales al elaborar el calendario de partidos" para distribuir a los cuatro equipos mejor clasificados de cara al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-2026-fifa-confirma-los-partidos-que-se-perdera-cristiano-ronaldo-por-agresion-y-la-condicion-que-sorprende-a-todos-LL28329714" target="_blank">Mundial 2026</a></b> que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá."De este modo, se garantiza que, en caso de ganar en sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrentarán antes de la final", aseguró la FIFA.