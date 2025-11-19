Mundial 2026: definidos los bombos con las 42 selecciones clasificadas; ¿dónde quedan ubicadas las de Concacaf?

Las Eliminatorias alrededor del mundo llegaron a su fin y, a poco menos de siete meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, ya son 42 las selecciones clasificadas de las 48 que estarán en la cita más importante del fútbol. La última jornada dejó emociones fuertes e inolvidables: Escocia y Haití lograron su boleto agónicamente, mientras que Surinam consiguió meterse al repechaje con un gol a los 93 minutos, dejando fuera a la Selección de Honduras del repechaje intercontinental.

El sorteo para conocer cómo quedarán conformados los grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington DC, y los bombos quedaron definidos tras la actualización más reciente del ranking FIFA. Sin embargo, aún quedan seis cupos en juego: cuatro provenientes del repechaje europeo y dos más del repechaje intercontinental, donde participan Bolivia, Nueva Caledonia, Irak, República Democrática del Congo, Jamaica y Surinam. Cabe mencionar que los dos mejores ubicados en el ranking FIFA esperarán directamente en la final de sus llaves, mientras que los restantes deberán disputar las semifinales en la última chance de conseguir un boleto al torneo más importante de selecciones en el mundo. El Mundial 2026 abrirá el telón el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México, cabeza de serie del Grupo A, jugará el partido inaugural. Estados Unidos será líder del Grupo B y Canadá del Grupo D, ambos debutando el 12 de junio.

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS DEL MUNDIAL 2026

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.



Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.



Bombo 3: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá.



Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao y los seis equipos que lleguen desde los repechajes.