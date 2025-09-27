¡Derechazo y al fondo! Andy Nájar se reencuentra con el gol y Nashville clasificó a los playoffs de la MLS

El hondureño Andy Nájar , este sábado 27 de septiembre, firmó una nueva diana con el Nashville SC. El catracho marcó y selló la clasificación a los playoffs de la MLS.

En la semana 32 de la MLS el Nashville se enfrentó al Houston Dynamo en el Geodis Park y donde el hondureño Andy Nájar fue gran protagonista en la victoria por 3-1.

Nájar arrancó como titular en el partido de la liga estadounidense y tuvo una destacada participación hasta ser nombrado como el MVP del encuentro. Nashville abrió la cuenta con un tanto de Hany Mukhtar apenas en el minuto 2.

Posteriormente, Júnior Urso igualó el marcador antes del descanso. Ya para la segunda parte, Sam Surridge le devolvió la ventaja a los locales en el 48 al cerrar un centro desde la banda.

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

El tanto del catracho llegó dos minutos después. Tras un gran centro de Mukhtar, Surridge la cabeceó en el área chica, pero el arquero rechazó el testarazo. La esférica quedó suelta y Andy Nájar no dudó y sacó un derechazo para colocar el 3-1 del partido.​​​​​

Con este gol, el Nashville SC derrotó por 3-1 al Houston Dynamo y sumó tres nuevos puntos en la jornada 32 de la MLS. Se ubican en la sexta posición de la Conferencia Este con 53 unidades, mismos que el Charlotte FC.

Esta es la tercera anotación del catracho en la temporada con el Nashville. Asimismo, su equipo logró la clasificación a los playoffs de la temporada 2025 de la MLS.

Andy Nájar vive un buen momento en el fútbol estadounidense, por lo que también es uno de los jugadores claves en el esquema de Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras.

El legionario y la Bicolor seguirán con la lucha rumbo al Mundial 2026 el próximo 9 de octubre al recibir en el estadio Morazán a Costa Rica por la eliminatoria de la Concacaf.

El próximo partido del Nashville SC es el miércoles 1 de octubre ante el Austin FC por la final de la US Open Cup a las 6:00 pm, hora de Honduras. El catracho buscará su primer título con el equipo.