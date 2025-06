Andy Nájar le pone fecha a su retiro con la Selección de Honduras y pone en duda su participación en Copa Oro

Pensando en Antigua y Barbuda e Islas Caimán, el ex Olimpia arribó a Honduras este domingo y dio la sorpresiva noticia que esta eliminatoria será la última vistiendo los colores de la Bicolor.

El lateral derecho recibió la convocatoria de Reinaldo Rueda , quien no dudó en llamarlo para encarar el cierre de la segunda ronda de la Eliminatoria Mundialista .

¿Lo vamos a poder tener en la Copa Oro 2025? "Vamos a ver, vamos a hablar con el profesor, así como le comenté la vez pasada. También tengo una clausula en mi contrato con el equipo y ahora no pienso en la Copa Oro, lo más importante es la Eliminatoria, poder ganar los seis puntos".

Esto quiere decir que, si Honduras no clasifica al Mundial United 2026, Nájar le dirá adiós a la Bicolor en el mes de noviembre de 2025, cuando La H afronte la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista.

¿Cómo lo tomaría si se llega a un acuerdo entre la FFH y el club? "Para mí no hay ningún problema, para uno de jugador es importante también ser tomado en cuenta, porque al final del día uno se juega el futuro, por ahí deben respetar la decisión del jugador sea para estar o no estar".

¿Sería una decisión compleja por su nivel en Nashville? "Claro. No lo he dicho, solo lo he hablado con mi familia, esta es mi última eliminatoria, poder aportar lo más que pueda para la Selección y estar en el Mundial para despedirme de la mejor manera".