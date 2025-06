Kervin Arriaga cuenta la verdad sobre si se queda o no en Zaragoza, su estado físico y la Copa Oro: "siempre voy a estar presente"

Arriaga habló sobre su desempeño en la última temporada con el Real Zaragoza, donde, aunque los resultados grupales no fueron los esperados, se sintió satisfecho con su rendimiento individual. Además, abordó su situación contractual, aclarando que sigue perteneciendo al Partizán, aunque mantiene conversaciones con el club español sobre su futuro.

El mediocampista también se refirió al reto que representa la próxima Copa Oro, torneo que disputaría por primera vez, y a los partidos clasificatorios ante Islas Caimán y Antigua y Barbuda. Arriaga reafirmó su compromiso con la selección y expresó su sueño de clasificar a un Mundial, una meta que comparte con todos sus compañeros de equipo.

ENTREVISTA CON KERVIN ARRIAGA

¿Cómo vienes a la Selección Nacional?

Primero que todo, agradecido con Dios y con el profe por la oportunidad, por tomarme en cuenta de nuevo con la selección. Venimos con la mentalidad de prepararnos para sacar estos dos partidos adelante.

¿Cómo calificas tu temporada con el Real Zaragoza?

Bien. Creo que en lo personal fue una temporada buena, pero en lo grupal no se nos dieron las cosas. Vamos a seguir trabajando y esperar a ver qué pueda venir más adelante.

Reinaldo Rueda dijo que contaba con ustedes para la Copa Oro, ¿estás dispuesto a jugarla?

Sí, el profe me dijo que iba a estar en el listado a largo plazo para la Copa Oro y lo que es la eliminatoria. Como siempre lo he dicho, si es para la Selección, siempre voy a estar presente, siempre y cuando el profe me tome en cuenta.

¿Qué ilusión genera esta Copa Oro?

Creo que lo primero es mentalizarnos en sacar estos dos partidos. Luego nos enfocaremos en la Copa Oro; sabemos que será algo complicado. En lo personal, será mi primera Copa Oro y vamos a tratar de hacer las cosas bien.

¿Cómo está tu situación física y cómo quedó tu situación en el Real Zaragoza?

Vengo bien, la verdad que vengo bien. Con respecto a mi situación contractual, soy jugador del Partizán. Todavía no tengo nada definido con el Real Zaragoza. Tengo acercamientos, pero nada concreto. Vamos a esperar a ver qué pueda pasar en estos días.

¿Cuál es tu ilusión y deseo con el club?

La verdad es que la gente de Zaragoza me ha recibido bien, no tengo ninguna queja. Desde mi llegada estoy contento, a ver qué puede pasar. Mi deseo ahora es clasificar con la selección al Mundial.

¿Cómo calificas a Islas Caimán y a Antigua y Barbuda?

La verdad es que no los conozco mucho, pero sí sé que serán partidos complicados. Vamos a tratar de enfrentarlos con la mejor personalidad que tenemos para poder sacar los tres puntos.

¿Qué representaría un Mundial para ti?

Para mí y para todos es un sueño. Creo que es lo que queremos y vamos a trabajar para lograrlo.