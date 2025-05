COMPARECENCIA DE RUEDA:

Los tres meses más complicados para Honduras: “Merecemos ir al Mundial por la ilusión, aunque la realidad del fútbol hondureño es complicada. Hay dificultades económicas, clubes que desaparecen, jugadores que buscan estabilidad fuera del fútbol, entre otros problemas. Serán los tres meses más importantes para el fútbol hondureño en los últimos 11 años. Septiembre, octubre y noviembre serán cruciales, y tenemos que tener fe y convicción”.

Realidad de Honduras y pide paciencia: “Tenemos que levantarnos, tenemos que levantarnos. No ha sido fácil, muchachos, no ha sido fácil. Ustedes también lo han pagado. Ustedes no han ido a los mundiales tampoco. Los muchachos de esta generación, muchos no han ido. Queremos ir. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. No es fácil. Tenemos muchas dificultades”.

Fuerte crítica porque la FFH le mintió con una cancha: “Miren, por ejemplo, el tema ahora. Es lo que a uno lo deprime, lo pone triste, ¿cierto? Llegué aquí en agosto de 2023 y me prometieron que en abril de 2024 tendríamos una cancha de césped natural en Comayagua. Ya es 2025 y no la tenemos."

Se vienen a San Pedro Sula a entrenar: “Como Federación, no tenemos una cancha de grama natural para la Selección Nacional de Fútbol a futuro. Por ejemplo, Olimpia levantó (da mantenimiento) a las dos canchas del CAR, y ahora no tenemos dónde entrenar. Por eso nos tenemos que ir a San Pedro Sula, entrenar allá y jugar en el Morazán y el Olímpico porque aquí no hay canchas”.

El Proyecto Gol de Siguatepeque no es para la Selección Mayor: “Lo de Siguatepeque es bonito, pero sirve más para categorías Sub-17 y Sub-20. Para entrenamientos de alto nivel, hacer más de uno o dos sesiones no es viable porque el césped sintético provoca tendinitis".

Pide ubicarse y se cura por los juegos ante Islas Caimán y Antigua: “Es algo que les he dicho a los directivos, a los medios y a los jugadores: ubiquémonos, muchachos, ubiquémonos, pongámonos los pies en la tierra. No somos el Honduras que algún día fuimos. Tenemos que recuperar ese estatus. Si sabemos dónde estamos, vamos bien. Pero si queremos ganar solo por nombre, de nombre no ganamos. De nombre no ganamos y ya me he vuelto repetitivo con este tema”.

La Liga de los 12 equipos: "El calendario se ajusta demasiado, ya hicimos los ejercicios con la programación de los morfociclos y los partidos de fecha FIFA, son tres meses vitales septiembre, octubre y noviembre. El calendario se ajusta y ya hicimos los ejercicios con 10 equipos y con 12 equipos. Si esos dos equipos que ingresan van a mejorar la calidad técnica del torneo, van a mejorar la competitividad contra los grandes, son bienvenidos, pero si esos dos equipos que ingresan no tienen canchas propias, no tienen ese estadio propio, no tienen condiciones de trabajo ideales, no es el momento ideal porque quizás es un semestre muy corto, quizás es para otro momento. Yo quisiera, pero yo quiero tener un Rolls-Royce, pero no puedo, ando en la Mitsubishi de la Federación. Entonces, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede lograr. A veces uno se traiciona y es una de la debilidad nuestra como latinos".

¿Por qué cuenta las rastras cuando viene a San Pedro Sula? "Yo le digo a los jugadores, todos los días que voy a San Pedro Sula, yo hago ese ejercicio, voy contando cuantas rastras me encuentro en el camino, de ahí cuantas de vuelta. Esas rastras que llevan adentro, pupusas o baleada, son millones y millones de dólares que entren y salen de Cortés y Choluteca a Coyolito. Tenemos que acabar con este tema de que somos un país pobre, somos un país riquísimo. Bolivia no tiene un metro de mar, nosotros tenemos Caribe y Pacífico, aún así nos quejamos.