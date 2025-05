Rueda se ilusiona con la Copa Oro y le lanza un enorme reto a Quioto para la eliminatoria de Concacaf: "tenemos una gran ilusión con él"

La Selección de Honduras se encuentra en una etapa crucial de preparación rumbo a sus próximos desafíos en las eliminatorias mundialistas y la Copa Oro.

En medio de este panorama, el director técnico Reinaldo Rueda compartió en una entrevista con la periodista Ana Jurka sus impresiones, preocupaciones y esperanzas sobre el presente y futuro del combinado nacional.

El experimentado estratega, quien ya llevó a Honduras a una Copa del Mundo en 2010, habló abiertamente sobre los retos que enfrenta en este nuevo proceso.

Destacó el talento natural del futbolista hondureño, pero también hizo énfasis en la necesidad de mejorar aspectos estructurales, como las condiciones de la Liga Nacional, el uso del VAR, y el fortalecimiento mental de los jugadores jóvenes.

Rueda también valoró el rendimiento actual del equipo y explicó cómo las constantes lesiones y sanciones han afectado la continuidad del grupo.

A pesar de ello, aseguró que existe una base sólida de futbolistas comprometidos, tanto a nivel local como entre los legionarios, que mantienen viva la ilusión de volver a competir en la élite del fútbol mundial.

También señaló que los amistosos contra Islas Caimán y Antigua y Barbuda serán claves para mejorar el ranking y encarar la siguiente fase con mejores posibilidades.

ENTREVISTA CON REINALDO RUEDA

¿Cómo es su día a día en Honduras cuando no está trabajando?

Cuando no estoy trabajando, estoy en la cancha, y es cuando mejor descanso, en los entrenamientos. Creo que, para nosotros, como seleccionadores nacionales, es más desgastante el trabajo del día a día por los seguimientos a los jugadores, la observación de partidos de la Liga Nacional y de las diferentes ligas donde actúan los futbolistas hondureños.

¿Cómo está el equipo en este momento?

Creo que con mucha expectativa y muy motivados por haber logrado la clasificación a la Copa Oro, y que esta fecha FIFA contra Islas Caimán y Antigua y Barbuda nos va a posibilitar asegurar el primer lugar del grupo, lo que nos posicionará mejor en el ranking para el sorteo de la tercera ronda.Hemos tenido mala fortuna en estos 20 meses con muchos jugadores lesionados y sancionados, eso quizá ha evitado que tengamos un mejor rendimiento. A pesar de no ser una selección nacional que está reunida todos los días porque las fechas FIFA son muy precisas en este momento tenemos un porcentaje de rendimiento del 64.7 %, que es aceptable.

¿Diría que es por la cantidad de lesiones y suspensiones la inconsistencia de los resultados?

Sí, yo creo que ese tema ha afectado mucho, y creo que esta es una generación que carga con el peso psicológico de no haber clasificado a los mundiales anteriores. Creo que el exceso de confianza evitó que Honduras estuviera, porque tiene todo el talento, todo el fútbol.

¿Usted cree que el jugador hondureño sí tiene visión y está comprometido?

Indudablemente, el jugador hondureño tiene talento y tiene esa ilusión. Lo que pasa es que estamos viviendo una transición difícil porque así es a nivel mundial y quizá no han logrado ser ganadores ni tener esa convicción. Hay que hacer un trabajo de fortalecimiento mental para que estén convencidos de que sí son buenos y que podemos competir a un alto nivel. A los jugadores tenemos que ayudarles con mejores canchas, con el arbitraje y con una liga que tenga VAR. No podemos, a estas alturas, permitir que Honduras no tenga esa herramienta para árbitros y jugadores, ya que los árbitros la necesitan como parte de su profesión y a los jugadores les ayuda a conducirse mejor y a no adquirir malos hábitos.

¿Qué piensa de la educación deportiva en cuanto a la mentalidad del jugador a la hora de cuidarse cuando no están en la Selección de Honduras?

Nosotros, como selección nacional, los tenemos solo unos pocos días al mes. Es una responsabilidad e inversión que tienen que hacer los clubes para asegurar el futuro de sus talentos. Es un tema de que ellos valoren la profesión, se alimenten como atletas de élite y duerman las horas suficientes para evitar lesiones musculares.

¿Qué equipos cree que son los que están invirtiendo bien en las fuerzas básicas?

Creo que hay preocupación y equipos que le están dedicando un presupuesto importante, pero no el ideal todavía. En la inversión que se haga en la categoría de reservas que es la que da el paso para que el jugador sea profesional hay que brindarles todas esas garantías, formación y parte metodológica. Creo que en toda Honduras se están proyectando jóvenes, quizá no en el porcentaje que uno quisiera.

¿Qué cualidades le gusta ver a usted en un jugador para que pueda ser llamado a la selección?

Creo que debemos tener un jugador integral, que responda a las exigencias del juego, que sea competitivo, que haga equipo, que sea solidario, que respete la disciplina y la camiseta, porque es nuestra bandera. Es un honor que se le hace a ellos cuando es llamado a la selección. Nosotros no le hacemos ningún favor, ni ellos a nosotros. El deportista debe aprovechar el momento, porque se va en un abrir y cerrar de ojos.

¿Tienen ese carácter los jugadores?

Un alto porcentaje cumple. Hay que estimularlos porque a veces se conforman con lo que tienen acá.

¿Qué tan importante es para Honduras estar en esta Copa Oro?

Va a ser importante. Tenemos un grupo muy competitivo con Canadá, El Salvador y Curazao. Son tres estilos diferentes. La selección canadiense viene muy fuerte, estuvo en el Mundial anterior. El Salvador está en un momento de crecimiento. Esa exigencia nos hará fuertes para encarar los juegos de septiembre, octubre y noviembre.

¿Quién cree que es el rival a vencer de la zona?

Creo que, con todo el respeto a los rivales que tienen mejores condiciones, yo les digo a los jugadores que el rival más difícil que tenemos somos nosotros mismos.México tiene una selección muy competitiva, es una generación fortísima y Estados Unidos está en proceso de consolidación con el profe Pochettino. Todas las selecciones son muy fuertes.

¿Qué porteros cree que están a nivel?

Hay una sana competencia. En este momento tenemos convocados a cinco en esa posición, pero tenemos que inscribir cuatro obligatoriamente para la Copa Oro. Ahí están todos los que han hecho el camino, como Buba López, Menjívar, Harold Fonseca y Marlon Licona. Hay otros jóvenes como Onán Ramírez y Ortiz del Marathón que vienen por muy buen camino.

¿Le preocupa la defensa por errores que vimos en los partidos de fecha FIFA de marzo?

Tenemos que mirar dónde se inician las situaciones de gol que hace el rival. Es muy fácil señalar a los últimos defensas y al arquero, pero hay que ver de dónde comienza todo. A medida que seamos un equipo solidario, donde los hombres de ataque sean agresivos, reduzcan espacios, hagan el equipo corto, seremos un equipo fuerte defensivamente.

¿Qué opina sobre Alexy Vega?

Lo hemos acercado, es un jugador extraordinario por la pegada que tiene. Casi el 98 % de los goles que marca son espectaculares. Él debe cuidarse mejor, debe entrenarse más y no debe conformarse con lo de acá. Por ahora, en la Liga Nacional es destacado, pero le falta ratificar eso en la selección. Todos queremos que él llegue, que se consolide y que lo que hace en su club lo aporte aquí.

¿Qué pasó con Romell Quioto?

Romell Quioto regresó ahora muy bien. Creo que cometió un error hace 20 meses. Fue llamado y no atendió la convocatoria porque tenía un compromiso familiar. De pronto no debió hacer público eso. Las redes sociales son como tener una pistola: usted dispara y eso no tiene reversa. Cuando los amigos, por querer demostrar que son cercanos al personaje público, publican cosas que no deben. El tiempo de Selección hay que respetarlo, ya que para mí una convocatoria es sagrada. Ahora tiene que pagarnos con goles y clasificarnos al Mundial. Él tiene todas las condiciones para triunfar, es un jugador diferente, potente, y tenemos una gran ilusión con él.

¿Qué opina de David Ruiz, que no es titular, pero está en un equipo con muy buenos jugadores?

Es un talento con muy buenas condiciones. Quizás tuvo la mala suerte de recaer en lesiones. Con las características que tiene de entrenamiento no debería estar sufriendo eso. Es un deportista muy inteligente. Espero que su entorno, ahora con todas esas figuras, sea un buen espejo para él; que compartir con Messi, Suárez y Busquets le sirva de ejemplo, y que tome lo positivo de ellos.

¿Cómo ve el futuro de Alberth Elis?

Lo de Alberth es una bendición de Dios, es un milagro de vida. Hay que acompañarlo y protegerlo. No es fácil; es una cirugía muy sensible, por todo lo que he consultado con neurólogos. Va haciendo su proceso, aún no ha jugado tres partidos seguidos de 90 minutos. Que tenga paciencia y sea consciente de lo que está pasando.

¿Cómo describe usted el 14 de octubre del 2009?

Es una fecha única e inolvidable. Creo que nos marcó para siempre, en nuestras vidas, mentes y corazones, a todos los que vivimos ese momento. Y más en nuestro caso, el mío y el de mi familia. Haber clasificado con Honduras nos abrió las puertas para que selecciones como Ecuador y Chile nos brindaran la posibilidad de seguir trabajando.

¿Qué aprendió de aquel proceso que le está sirviendo en este momento?

Esos tres años y medio nos sirvieron para conocer a Honduras, su cultura, su gente, las costumbres; para aprender a querer a este pueblo, a su nobleza, y para tratar de aportar lo que hace falta para que estos jugadores sean deportistas de élite.

¿Cuál es la diferencia entre los jugadores que clasificaron al Mundial de Sudáfrica y los que están ahora?

Yo considero que es un fenómeno sociológico en todas partes del mundo. Siempre a los ganadores se les recuerda. La diferencia es ganar. Si esta generación lo logra, nos van a recordar, así como decimos Rambo, Amado, Turcios, Muma Bernárdez, Noel Valladares...Técnicamente ha cambiado, étnicamente ha cambiado, la raza hondureña ha cambiado.

¿Por qué?

Es una reflexión permanente, ¿no? El biotipo de jugador ya no es como el de esa época.

¿Qué significaría para Reinaldo Rueda volver a un Mundial con Honduras?

El que es caballero repite. Ojalá lo podamos lograr y que Dios nos dé esa bendición de clasificarnos al próximo Mundial. Estamos trabajando para eso.