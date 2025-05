Siempre has levantado la mano para la Selección, y esta vez que es un microciclo no pusiste objeciones: "Sí, siempre lo he dicho, y aquí estamos nuevamente. Es difícil porque acabamos de terminar la temporada y creo que otros jugadores estarían descansando, pero preferimos aceptar el llamado de la selección".

Un grupo complicado: Canadá, El Salvador, Curazao. Háblanos un poco del primer partido ante Canadá. ¿Qué esperas? "Sí, es un grupo bastante complicado, como lo has dicho, pero nos prepararemos para ir partido a partido. Sabemos lo que es Canadá, lo que significa El Salvador, que ha crecido bastante, y Curazao también. Ojalá podamos llegar bien y obtener buenos resultados".

¿Cómo te sientes en lo personal? En este momento se dice que la mejor selección de la región es Panamá. Como legionario, ¿Cómo transmitirle confianza al pueblo hondureño? "Sabemos que Panamá ha evolucionado mucho. Respetamos lo que han venido haciendo, pero creo que nosotros debemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y no tanto en lo que hacen las otras selecciones".

No olvido la última Copa Oro, fuiste quien levantó la mano en un momento crítico con la selección. ¿Quieres estar este año? "No solo en la Copa Oro, sino en todas las competiciones en las que participamos. Siempre he dicho que sí. El profesor Rueda tuvo comunicación conmigo antes de venir y le dije que no había problema, que me pongo en "modo selección".