En las últimas semanas el delantero Agustín Auzmendi ha anotado 3 goles con la camisa del Tomba entre la Copa Sudamericana y la primera división de Argentina.

Debido a sus 2 años de jugar en Honduras y que pronto será padre por primera vez junto a una catracha, la puerta se le puede abrir. Aunque aún tiene requisitos por cumplir.

Agustín Auzmendi poco a poco se ha ido adaptando a su primera temporada en la primera división de Argentina desde su llegada en enero y no olvida a Honduras.

"Estoy muy contento, hoy por hoy las cosas se me están dando, así que muy feliz, al principio me costó adaptarme al ritmo, las primeras dos semanas de entrenamiento, pero esto es fútbol", señaló a TVC.

En primera instancia, está buscando nacionalizarse hondureño: "sí, hemos estado hablando, hemos empezado con algunos papeles, es un proceso muy largo, obviamente mi novia es hondureña, la bebé que estamos esperando tendrá las dos nacionalidades".

La opción de jugar con Honduras lo ilusiona y tiene su punto de vista. ""Siempre que se me ha preguntado, he dicho lo mismo, que sí. La última vez que me lo preguntaron, salieron varias noticias que me estaba postulando.

Y continuó: "yo no me postulo, hay muchos jugadores que se merecen mucho respeto, se lo han ganado, juegan en grandes ligas y han hecho grandes cosas con la Selección. Yo no me postulo, si me gustaría, me han tratado muy bien tanto en Tegucigalpa como en Olancho".

Además, aclaró si lo han contactado de la Federación de Fútbol de Honduras, FFH. "no, no he hablado con nadie de la Federación, tengo contacto con la gente de Motagua... Eduardo, Pedro, pero de la Federación, no".

Godoy Cruz y Gremio de Brasil se miden hoy, desde las 4 de la tarde de Honduras, por la jornada 5 de la ronda de grupos de la Copa Sudamericana 2025.