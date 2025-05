Michael Umaña revive la época Pinto y deja duro revés a Panamá: "Honduras-Costa Rica es el clásico centroamericano"

Michael Umaña, exdefensor central de la Selección de Costa Rica que anotó el gol de penal para que su país avanzar a cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, se convirtió en nuevo refuerzo de la Liga de Veteranos. El costarricense de 42 años de edad no quiere dejar de lado su amor por la pelota al unirse a la Liga de Veteranos que año tras año toma más prestigio con contrataciones bombas. El exjugador del Herediano, Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense de su país se unió a los Catrachos FC U.S.A. DIEZ tuvo un mano a mano interesante con el zaguero central que gozó de defender la camisa de Costa Rica en los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014, en el último lograron clasificar a los cuartos de final.

Umaña recordó su pasado cuando fue dirigido por Jorge Luis Pinto, a quien señaló de tener mano dura, ser profesional e inolvidable. También destacó que el Honduras vs Costa Rica sigue siendo el clásico de Centroamérica. ¿Cuál fue el delantero más complicado que le tocó marcar? LA ENTREVISTA Michael Umaña, mundialista con Costa Rica, ¿cuál es el motivo de su venida a Honduras? Haré mi debut en esta liga de veteranos, esta ya es otra etapa de mi vida y futbolística. Lo que hacemos es disfrutar de este lindo deporte, no es que lo disfrute anteriormente. Ahora vengo a disfrutar, estoy invitado por Edwin Pedroza, Roberto Carlos, amigos míos. Habían contactos hace tiempos, ahora se dio, estamos contentos, feliz de venir de Honduras para compartir con colegas. Me encuentro con unas canchas espectaculares, estoy agradecido. Su llegada puede abrir más puertas para otros compatriotas Sí, ¿por qué no? Esa es la idea, incentivar, crecer, no deja de ser competencia, uno no abandona la parte competitiva, lo más importante es compartir con muchos hondureños. Mundiales en su espalda, el de Brasil 2014 fue icónico Sí, fue un Mundial especial para Costa Rica, Centroamérica, para Concacaf, ojalá se repitiera, no solo Costa Rica, eso ayudaría muchísimo. Fue un Mundial especial por cómo se dio, me parece que se demuestra que en Centroamérica hay calidad cuando se planifica, se dieron muchas cosas con la generación, el cuerpo técnico.

Tenemos que cambiar la formación de los jóvenes para que entienda que en la formación está el cambio. Nos tocó un Mundial así, pero también servimos de ejemplo a todo Centroamérica, que se sigan repitiendo esas actuaciones, que la FIFA pueda voltear más a esta zona. Esa generación marcó un antes y un después para el fútbol de Costa Rica. Puntualmente, ¿cuál es ese recuerdo que usted palpita? Se dieron muchas cosas lindas, pero fue ese sentimiento de que no nos daban el valor, el mérito, el respeto, no lo digo con un son de llevar ese picante, es demostrarnos que nosotros podíamos, de que hicimos cosas buenas, esa selección era calladita, fuimos humillados por mucha gente, se veía que Costa Rica no le daba mucho. Esa parte de convencerse a uno mismo, fuimos atacados, pero fuimos a competir, lo logramos, dimos de qué hablar, le demostramos a todo el mundo. A veces hay que tomarlo con mucha inteligencia, nos fortaleció mucho más, a dar más de cada uno de nosotros, pero lo demostramos. Ese es el recuerdo de Costa Rica, que pudo, que sí se puede, es importante realizar cosas importantes en el fútbol. ¿Tiene camisetas de recuerdo? Sí, tengo la de Italia, Uruguay, Inglaterra. Soy muy poco de eso, tengo recuerdos, queda para la historia, para el resto de nuestros días, eso es lo más lindo. Usted le anotó el quinto penal a Grecia A mí tocó hacer ese bendito penal. Fueron momentos de mucho nervios, de presión, sabía que tenían un país encima, muchas personas creyendo en nosotros, que diéramos ese paso, soy escogido, soy bendecido por haberme regalado ese momento, me siento muy bendecido, el fútbol premia, el fútbol da, me tocó a mí, sin duda fue un trabajo de equipo, ahí quedó, habrá que pensar.

¿Qué opina de Países Bajos? Duele, porque fue un partido duro para nosotros, pero lo llevamos a los penales, nos tocó fallar, eso duele porque de haber pasado hubiésemos estado en la semifinal de la Copa del Mundo. ¿Cómo analiza la dirección técnica de Jorge Luis Pinto? Me parece un buen entrenador, es una persona aplicada, apasionada, yo siento que esa pasión que tiene por el fútbol lo lleva a entregarse tanto. A veces con razón o sin razón, buscaba lo mejor para cada jugador, él se preocupaba, eso es bueno, tengo buenos recuerdos de él, lo admiro, todos los humanos tenemos errores, pero para mí el profe buscaba la mejor versión de cada uno de nosotros, quizá le faltaron algunas cosas, pero buscó lo mejor para sus equipos, le agradezco muchísimo, siempre me invitó a mejorar. ¿Tenía un cierto rango de disciplina? Era muy disciplinado, era cuadrado, es así y así, le costaba salirse de su forma de ser, era el líder, el capitán del barco. Entonces, así pensaba él, siento que fue un técnico con éxito, pero cada quién tiene su forma de ser, hemos acertado, el profesor en Costa Rica hizo una de las mejores presentaciones. Se dice que ahora las generaciones no son buenas en Honduras y Costa Rica Comparar a mí no me gusta, las nuevas generaciones tiene con que, tienen mejores condiciones, tienen que aprovecharlas diferentes, son vistos a nivel mundial diferentes, tienen más herramientas, eso tiene que hacer joven, tiene que darse cuenta que el fútbol le puede cambiar la vida, a su familia, tiene que tomarlo diferente, todas las herramientas tiene que aprovechar. El fútbol no solo es red social, al fútbol hay que darle para que regrese. Pero si creen que el fútbol es sencillo, va a ser difícil, pero hay calidad, siento que falta esa milla extra, solo es de poner un poco de cada uno. En todos los países de Centroamérica hay calidad, Panamá ha crecido un montón, ellos han entendido.