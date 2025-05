Convocatoria de la Sub 17 de Honduras: Con cuatro legionarios nuevos Israel Canales trabajará en su primer microciclo

La selección mundialista Sub 17 de Honduras puso marcha andante en la preparación para la Copa del Mundo donde se intentará competir y poner en alto la bandera del país luego de volver a este tipo de certámenes donde se había ausentado.

Harold Fajardo del Cornellá de España; Steven Figueroa del Cincinnati FC de la MLS; Jeremy Orellana del Springfield de USA y Zeus Tábora del Miami Rush de USA son los jóvenes que fueron invitados a formar parte de la Sub 17.

En la lista figuran varios muchachos que estuvieron en el Premundial celebrado en San Pedro Sula como Edward Amador, que es el capitán, Mike Arana y Joshua Palacios que fueron fichados por el Real España, David Flores, Marco el 'Chino' Reyes y Jason Arriola, atacante del Platense que fue el que anotó el gol de la clasificación.

Los legionarios que estuvieron en el Premundial no fueron citados por Israel Canales para no estropear su trabajo con sus clubes y mantener una buena relación con los equipos, pero todos siguen siendo opción para el equipo de trabajo técnico de la Sub 17 de Honduras.

Israel Canales sigue trabajando y aprovechó en la última semana un viaje familiar a España para visitar a varios muchachos que son potenciales convocados a esta y futuras selecciones Sub 17, ya que los mundiales de esta categoría se celebrarán año a año por disposición de la FIFA.