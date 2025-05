Sub 17 de Honduras invitará a jugador del FC Barcelona a ser parte de la selección, ¿jugará el Mundial?

Israel Canales , director técnico de la Sub 17 de Honduras , no para de trabajar y todo pensando en hacer un buen papel con la escuadra nacional en el Mundial de la categoría de Qatar .

Específicamente hay uno categoría 2010 en La Masía de Barcelona del cual el entrenador tiene conocimiento. Se llama José Alfredo Rodríguez Barahona, nacido en España y de padres hondureños que juega de lateral izquierdo. El muchacho, producto de sus buenas actuaciones ha sido convocado a España en la Sub 14 y 15.

No obstante, el interés que Israel Canales mostró en el jugador ha encantado a la familia del niño, por lo que no ven con malos ojos que se sume a la selección hondureña, aunque de momento no para el próximo Mundial Sub 17 por un tema que el mismo técnico explicó a DIEZ.

"Estuvimos en contacto con los padres para irlo a visitar ahorita que estuve en Barcelona. El lunes tenía prevista la visita en La Masía para hablar con él, con el entrenador, con los coordinadores, pero ese día me quedé varado en Barcelona por la cuestión del apagón que hubo y no pude lograr la visita. Hubiera sido importante conocer el ambiente en el que se desarrolla", comenzó diciendo Canales.