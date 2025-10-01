¡Real España le mete un golpazo a los panameños y elimina de Copa Centroamericana a un Plaza Amador que tenía un invicto de 21 partidos!

<b>31' </b>Perdonó Plaza Amador. Aimar Sánchez, de testa, no pudo definir lo que parecía el primero del partido.<br /><br /><b>29'</b> Salvadota del Buba López. Reflejos felinos del portero hondureño tras un remate de Rose que se desvió en un defensor. Increíble.<br /><br /><b>20' UFFF..</b>. La más clara y mejor jugada del Real España. Doble remate en el área que fue finalizado con Aparicio, pero con el balón a manos de Castañeda.<br /><br /><b>19' </b>Arrecia Plaza Amador. Everardo Rose se metió al área aurinegra, recortó, remató, pero fuera.<br /><br /><b>12' ¡PALOOO! </b>Se salva el equipo hondureño. Jorlián Sánchez cabeceó picado, pero el balón se va al travesaño.<br /><br /><b>7</b>' La máquina no puede salir de su terreno de juego, los placinos quieren liquidar la serie ya.<br /><br /><b>¡COMENZÓ! </b>Plaza Amador y Real España juegan en el Rommel Fernández la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.<br /><br />Salen a la cancha ambos clubes. Plaza Amador sale vestido de blanco y los hondureños con su particular aurinegro.<br /><br />Los clubes ya se ejercitan previo al inicio del partido en el Rommel Fernández. <br /><br /><b>Alineación del Plaza Amador</b>: Samuel Castañeda; Aimar Sánchez, Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Joel Lara, Jorian Sánchez, Everardo Rose, Abdul Knight, Alberto Quintero, José Murillo y Eric Davis.