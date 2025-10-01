¡Real España le mete un golpazo a los panameños y elimina de Copa Centroamericana a un Plaza Amador que tenía un invicto de 21 partidos!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Plaza Amador vs Real España!



EL JUEGO: 1-2 (Global: 2-2)



¡SE ACABÓ! Real España, ante todo pronóstico, deja en el camino al Plaza Amador con el gol de visitante y Honduras mete a las semifinales de la Copa Centroamericana a su primer equipo.



90' ¡GOOOOOLLLL DEL REAL ESPAÑA! Bryan Moya, que acababa de entrar, anota el segundo de los aurinegros y están clasificando a las semifinales de la Copa Centroamericana.



87' ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA!



Entraron: Bryan Moya, Dixon Ramírez y Danilo Palacios

Salieron: Maylor Núñez, Darixon Vuelto y Jack Baptiste



83' ¡CAMBIOS EN PLAZA AMADOR!



Entraron: Harold Cummings, Ovidio López, Jafet Taivez

Salieron: Omar Córdoba, José Murillo y Alberto Quintero.



75' ¡GOOOOOLLLL DEL PLAZA AMADOR! Ricardo Phillips, que recién acaba de ingresar al campo, le pegó desde fuera del área de zurda al estilo Play Station y con un definición excelsa y pone el empate 1-1.



74' ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA!



Entraron: Yeison Moreno y Carlos Mejía

Salieron: Gustavo Souza y Nixon Cruz



73' Disparo a la desesperada de Jack Baptiste que se va muy lejos de la porteria de Castañeda.



72' ¡AMARILLA! José Murillo, jugador del Plaza Amador, es amonestado.



71' ¡CAMBIO EN PLAZA AMADOR!

Entró: Ricardo Phillips

Salio: Everardo Rose



65' ¡CAMBIO EN PLAZA AMADOR!

Entró: Yoameth Murillo

Salio: Joel Lara



62' ¡AMARILLA! Jhow Benavídez, jugado del Real España, es amonestado.



55' Aimar Sánchez no le pudo darle buena dirección a la pelota tras un centro caído al área de Eric Davis mediante tiro libre. Comienza a desesperarse el Plaza Amador.



52' Monumental Buba López. Derechazo de Everardo Rose y el meta hondureño con su pierna evita el gol panameño.

47' ¿QUÉ HICISTEEEE? Gustavo Moura Souza erró una increíble jugada de gol, sin portero, con la portería vacía. Era más fácil meterla.



INICIO EL SEGUNDO TIEMPO: La máquina del Real España derrota al Plaza Amador y va por el pasaje a semifinales de la Copa Centroamericana.



FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Real España está venciendo 0-1 al Plaza Amador y le iguala el global al equipo panameño. Por ahora hay penales.



45+6' UYYY... Salvadota de la máquina sobre el final del primer tiempo. Rose, de testa, por poco anota el empate.



45' Darixon Vuelto erra el segundo gol de la máquina, remate fuerte, pero desviado.



43' ¡GOOOOOLLLLLL DEL REAL ESPAÑA! Jhow Benavídez engaña al portero y anota el primero y empata el global.



41' ¡PENAAAALLLLL! Nixon Cruz consigue falta penal tras un ataque fulminante del Real España tras buena conexión con Vuelto. El portero Castañeda derribó al colocho y sancionan falta.



35' ¡GOL ANULADO! José Murillo ponía el primero, pero estaba en posición adelantada.



34' ¡BUBAAAA! Jugadón de Everardo Rose, que dejó en la marca a Aparicio, remató, pero otra vez providencial el portero hondureño.

31' Perdonó Plaza Amador. Aimar Sánchez, de testa, no pudo definir lo que parecía el primero del partido.



29' Salvadota del Buba López. Reflejos felinos del portero hondureño tras un remate de Rose que se desvió en un defensor. Increíble.



20' UFFF... La más clara y mejor jugada del Real España. Doble remate en el área que fue finalizado con Aparicio, pero con el balón a manos de Castañeda.



19' Arrecia Plaza Amador. Everardo Rose se metió al área aurinegra, recortó, remató, pero fuera.



12' ¡PALOOO! Se salva el equipo hondureño. Jorlián Sánchez cabeceó picado, pero el balón se va al travesaño.



7' La máquina no puede salir de su terreno de juego, los placinos quieren liquidar la serie ya.



¡COMENZÓ! Plaza Amador y Real España juegan en el Rommel Fernández la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.



Salen a la cancha ambos clubes. Plaza Amador sale vestido de blanco y los hondureños con su particular aurinegro.



Los clubes ya se ejercitan previo al inicio del partido en el Rommel Fernández.



Alineación del Plaza Amador: Samuel Castañeda; Aimar Sánchez, Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Joel Lara, Jorian Sánchez, Everardo Rose, Abdul Knight, Alberto Quintero, José Murillo y Eric Davis.

Alineación del Real España: Luis López; Maylor Núñez, Devron García, Daniel Aparicio, Anfronit Tatum, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto; Gustavo Moura.

El partido de ida quedó 0-1 a favor del equipo panameño, por lo que lo único que le sirve al Real España es ganar. Si la máquina gana 0-1 al final de los 90' forza los empates, pero si obra el triunfo por más de dos goles, clasifica.