Abuelos de Leonardo Posadas se emocionan tras reencontrarse con su nieto 14 años después: "Él se acuerda de mí..."

Marco Tulio, orgulloso, espera que <b>Leonardo </b>aproveche esta oportunidad, que juegue bien y sea valorado en el fútbol hondureño. “Es nuestra ilusión. Esperamos que rinda, que esté contento y que disfrute de su venida”, expresó el abuelo emocionado. Al preguntarle qué sería lo primero que le dirá, lo tiene claro: lo va a felicitar y a decirle cuánto lo han esperado todos estos años.<b>Doña Elena Avelar</b>, la abuela materna de <b>Leonardo</b>, también estaba presente. Su emoción era igual de grande, aunque su historia es distinta: ella vivió en Alemania durante 12 años y convivió con Leonardo allá. Sin embargo, ya pasaron 14 años desde la última vez que lo vio. “Él se acuerda de mí porque ya estaba grande. Estoy muy contenta porque lo voy a ver”, contó.Sobre la convocatoria, Doña Elena compartió que Leonardo no suele hablar mucho directamente con ella porque se mantiene ocupado entrenando, pero mantiene constante comunicación con su hija, madre de Leonardo, quien le cuenta cómo avanza todo.Aunque ella no habla alemán, no será un problema comunicarse, ya que <b>Leonardo Posadas </b>habla un español perfecto. “La mamá le enseñó desde chiquito”, afirma orgullosa, recordando también cómo lo acompañaba a sus primeros entrenamientos en Alemania. “Era el mejor de todo el grupo alemán, metía muchos goles”, rememora con cariño.