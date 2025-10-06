Abuelos de Leonardo Posadas se emocionan tras reencontrarse con su nieto 14 años después: "Él se acuerda de mí..."

Para sus abuelos, este momento es profundamente especial para su nieto, no solo porque Leonardo se une a la Bicolor, sino porque hace 14 años que no lo ven. “Desde que tenía como 4 o 5 años no lo veo”, recuerda con nostalgia su abuelo.

En el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, la emoción era evidente. Marco Tulio Posadas y Elena Avelar esperaban con paciencia y alegría el vuelo que traería de regreso a su nieto, Leonardo García Posadas , quien ha recibido por primera vez una convocatoria a la Selección Nacional Mayor de Honduras .

Marco Tulio, orgulloso, espera que Leonardo aproveche esta oportunidad, que juegue bien y sea valorado en el fútbol hondureño. “Es nuestra ilusión. Esperamos que rinda, que esté contento y que disfrute de su venida”, expresó el abuelo emocionado. Al preguntarle qué sería lo primero que le dirá, lo tiene claro: lo va a felicitar y a decirle cuánto lo han esperado todos estos años.

Doña Elena Avelar, la abuela materna de Leonardo, también estaba presente. Su emoción era igual de grande, aunque su historia es distinta: ella vivió en Alemania durante 12 años y convivió con Leonardo allá. Sin embargo, ya pasaron 14 años desde la última vez que lo vio. “Él se acuerda de mí porque ya estaba grande. Estoy muy contenta porque lo voy a ver”, contó.

Sobre la convocatoria, Doña Elena compartió que Leonardo no suele hablar mucho directamente con ella porque se mantiene ocupado entrenando, pero mantiene constante comunicación con su hija, madre de Leonardo, quien le cuenta cómo avanza todo.

Aunque ella no habla alemán, no será un problema comunicarse, ya que Leonardo Posadas habla un español perfecto. “La mamá le enseñó desde chiquito”, afirma orgullosa, recordando también cómo lo acompañaba a sus primeros entrenamientos en Alemania. “Era el mejor de todo el grupo alemán, metía muchos goles”, rememora con cariño.