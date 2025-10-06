Leonardo García Posadas confesó plática con Rueda, su paso por Alemania y anhela debutar con Honduras: "alegre de estar aquí"

La Selección de Honduras está completa de cara a los partidos trascendentales ante Costa Rica y Haití por la eliminatoria Mundialista de Concacaf. Este lunes se incorporaron los últimos legionarios, entre ellos dos de los más esperados por la afición: Nayrobi Vargas y Leonardo García Posadas, ambos procedentes del fútbol alemán y quienes vivirán su primera experiencia con la selección mayor catracha.

Leonardo Posadas, nacido en Hamburgo, Alemania pero de raíces hondureñas, habló ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales y no ocultó su felicidad previo a ponerse por primera vez la camiseta de la Bicolor.

“Me siento muy bien, es mi primera vez aquí en Honduras y estoy muy alegre porque voy a conocer la cultura de mi madre. Alegre de poder unirme a la Selección Nacional”, comenzó diciendo el zaguero central con un buen español y que milita en el Hamburgo II.

Además, confesó que su llamado a la Bicolor en esta fecha FIFA fue recibido con alegría en su familia, especialmente por su madre, quien ha sido clave en la toma de esta decisión de darle el sí a la Selección de Honduras. “Como yo, estaban muy alegres”.

Una de las incógnitas que rodeaba al jugador fue el motivo de la visita que Reinaldo Rueda le hizo en Alemania; ante eso, no dudó en contar lo que vivió con el colombiano. “Él me explicó cómo estaba la situación de la H, los planes y me dijo que me quería tener aquí”, destapó el exjugador de las divisiones juveniles del Borussia Dortmund.

El futbolista también admitió que hubo una posibilidad de unirse antes al equipo nacional, específicamente durante la pasada Copa Oro 2025, pero compromisos con su actual equipo, Hamburgo, se lo impidieron. “Tenía entrenamiento con mi club y por eso no pude venir”, explicó.

A pesar de haber formado parte de selecciones juveniles en Alemania, Leonardo Posadas reveló la razón de unirse a la Selección de Honduras. “Estoy alegre de estar aquí porque es el país de mi madre y es un sueño para mí poder jugar con la Selección de Honduras”, afirmó.

El joven jugador admitió que conoce poco del país y su cultura, ya que esta es su primera visita. “Es la primera vez aquí. Mi madre también, hace 20 años fue la última vez que estuvo aquí, por eso todavía no sé mucho del país”, relató.

Posadas se ha mostrado entusiasmado por adaptarse al grupo y aprender de sus nuevos compañeros, quienes ya tienen más experiencia en este tipo de encuentros y serán fundamentales en su desarrollo.

Al consultársele si se siente preparado para disputar un clásico centroamericano ante Costa Rica, partido que podría ser su debut oficial con la Bicolor, dijo: “Claro, por eso estoy aquí, para jugar”.

Leonardo fue recibido por sus familiares en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, especialmente por sus abuelos Marco Tulio Posadas y Elena Avelar.

García Posadas junto a Nayrobi Vargas estarán con la Sub-21 de Honduras que competirá en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que será en Guatemala del 18 al 30 de octubre.