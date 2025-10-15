Marathón y Real España no se hicieron daño y empatan en el estadio Olímpico en un derbi con pocas ocasiones de gol

Marathón y Real España se citaron por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras en el estadio Olímpico. El encuentro comenzó a las 7:30 pm. Vive aquí el MINUTO A MINUTO con todos los detalles.



MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO SAMPEDRANO



MINUTO 90+5: el árbitro Saíd Martínez pita el final del encuentro y empatan sin goles en el clásico sampedrano.



MINUTO 90+3: cambio en Real España, César Romero entra en lugar de Darixon Vuelto.



MINUTO 90+2: la desperdicia el brasileño Gustavo Moura, mano a mano y lo anticipa bien Javier Rivera, piden penal, pero no existe.



MINUTO 90: cinco minutos de descuento en el partido adiciona el arbitraje.



MINUTO 86: el juego está detenido debido al humo producto de los fuegos pirotécnicos en el estadio Olímpico.



MINUTO 85: Darixon Vuelto con un zurdazo encima del arco de Samudio, lo hizo con mucha desesperación.



MINUTO 83: centro de Alexy Vega donde Rubilio Castillo cabeceó a las manos de Buba López.



MINUTO 77: cambio en el Monstruo Verde, entra Rubilio Castillo en lugar de Nicolás Messiniti.



MINUTO 69: Bryan Moya y Edson Palacios entran, salen Nixon Cruz y Maylor Núñez en el Real España.



MINUTO 60: Isaac Castillo habilita a Damín Ramírez, quien remata a un lado del arco y se la pierde.



MINUTO 59: cambio en Real España, sale lesionado Franklin Flores e ingresa Wesly Decas.



MINUTO 57: remate de Isaac Castillo que pasa por encima del arco de Buba. Y hay cambios, vienen Alexy Vega y Tomás Sorto, salen Odín Ramos y Kalushita Fernández.



MINUTO 55: falta de Chapetía Mejía contra Damín Ramírez cuando se escapaba por la banda derecha.



MINUTO 48: Messiniti intentó una chilena tras un centro y pasó a un lado ante la mirada de Buba López.



MINUTO 47: Samudio controla en dos tiempos y por poco Darixon Vuelto le roba la pelota.



CAMBIO: el brasileño Gustavo Moura entra y sale Yeison Moreno.

¡Rueda el balón en su segundo tiempo! Marathón y Real España empatan sin goles en este clásico sampedrano.



MINUTO 45+2: Finaliza el primer tiempo del derbi, Marathón y Real España mantienen el cero a cero en el estadio Olímpico.



MINUTO 45: dos minutos de descuento se agregan en estos momentos.



MINUTO 43: Buba López tapó el primero. Jaylor Fernández le ganó el esférico a Maylor Núñez y el experimentado arquero le desvió el remate a Kalushita.



MINUTO 40: Messiniti perdona, recibe la pelota frente al áerea, controla y remata de primera, pero levemente encima del arco defendido por Buba López.



MINUTO 38: Darixon Vuelto llegó hasta la zona rival, se sacó el zurdazo, pero no logró darle la mejor dirección y es saque de meta para Marathón.



MINUTO 34: por poco marcó en propio arco Afronit Tatum tras el remate de José Aguilera en un ataque de los Panzas Verdes.



MINUTO 29: tras el tiro de esquina, el balón le quedó a Nixon Cruz con remate desde fuera del área y César Samudio voló para evitar el gol.



MINUTO 28: centro sin problemas de Nixon Cruz, pero el meta César Samudio no logró controlar el balón y regaló el tiro de esquina.



MINUTO 26: la Máquina lo intenta por el lateral derecho, pero Nixon Cruz no puede controlar de la mejor forma.