Marathón y Real España no se hicieron daño y empatan en el estadio Olímpico en un derbi con pocas ocasiones de gol

Real España comunicó que realizó el pago al exjugador Ilce Barahona por deudas y no perderá puntos en caso de obtenerlos hoy frente al Monstruo Verde.<br /><br />Una duda en el arco de Marathón, ¿Enzo Torres o Samudio? se le consultó al técnico Pablo Lavallén: "Vamos a hablarlo seguramente con Samudio, con César, él viene, no ha tenido hasta ahora minutos, creo que hoy tampoco alineaba, así que seguramente vendrá con muchas ganas de jugar".<br /><br />En la primera vuelta, Real España le sacó el triunfo a Marathón con marcador de 1-0 el pasado 3 de agosto.