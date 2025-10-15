Liga Nacional

Marathón y Real España no se hicieron daño y empatan en el estadio Olímpico en un derbi con pocas ocasiones de gol

El esférico rodó en el estadio Olímpico por la jornada 14 del torneo Apertura.

2025-10-15

Marathón y Real España se citaron por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras en el estadio Olímpico. El encuentro comenzó a las 7:30 pm. Vive aquí el MINUTO A MINUTO con todos los detalles.

MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO SAMPEDRANO

MINUTO 90+5: el árbitro Saíd Martínez pita el final del encuentro y empatan sin goles en el clásico sampedrano.

MINUTO 90+3: cambio en Real España, César Romero entra en lugar de Darixon Vuelto.

MINUTO 90+2: la desperdicia el brasileño Gustavo Moura, mano a mano y lo anticipa bien Javier Rivera, piden penal, pero no existe.

MINUTO 90: cinco minutos de descuento en el partido adiciona el arbitraje.

MINUTO 86: el juego está detenido debido al humo producto de los fuegos pirotécnicos en el estadio Olímpico.

MINUTO 85: Darixon Vuelto con un zurdazo encima del arco de Samudio, lo hizo con mucha desesperación.

MINUTO 83: centro de Alexy Vega donde Rubilio Castillo cabeceó a las manos de Buba López.

MINUTO 77: cambio en el Monstruo Verde, entra Rubilio Castillo en lugar de Nicolás Messiniti.

MINUTO 69: Bryan Moya y Edson Palacios entran, salen Nixon Cruz y Maylor Núñez en el Real España.

MINUTO 60: Isaac Castillo habilita a Damín Ramírez, quien remata a un lado del arco y se la pierde.

MINUTO 59: cambio en Real España, sale lesionado Franklin Flores e ingresa Wesly Decas.

MINUTO 57: remate de Isaac Castillo que pasa por encima del arco de Buba. Y hay cambios, vienen Alexy Vega y Tomás Sorto, salen Odín Ramos y Kalushita Fernández.

MINUTO 55: falta de Chapetía Mejía contra Damín Ramírez cuando se escapaba por la banda derecha.

MINUTO 48: Messiniti intentó una chilena tras un centro y pasó a un lado ante la mirada de Buba López.

MINUTO 47: Samudio controla en dos tiempos y por poco Darixon Vuelto le roba la pelota.

CAMBIO: el brasileño Gustavo Moura entra y sale Yeison Moreno.

¡Rueda el balón en su segundo tiempo! Marathón y Real España empatan sin goles en este clásico sampedrano.

MINUTO 45+2: Finaliza el primer tiempo del derbi, Marathón y Real España mantienen el cero a cero en el estadio Olímpico.

MINUTO 45: dos minutos de descuento se agregan en estos momentos.

MINUTO 43: Buba López tapó el primero. Jaylor Fernández le ganó el esférico a Maylor Núñez y el experimentado arquero le desvió el remate a Kalushita.

MINUTO 40: Messiniti perdona, recibe la pelota frente al áerea, controla y remata de primera, pero levemente encima del arco defendido por Buba López.

MINUTO 38: Darixon Vuelto llegó hasta la zona rival, se sacó el zurdazo, pero no logró darle la mejor dirección y es saque de meta para Marathón.

MINUTO 34: por poco marcó en propio arco Afronit Tatum tras el remate de José Aguilera en un ataque de los Panzas Verdes.

MINUTO 29: tras el tiro de esquina, el balón le quedó a Nixon Cruz con remate desde fuera del área y César Samudio voló para evitar el gol.

MINUTO 28: centro sin problemas de Nixon Cruz, pero el meta César Samudio no logró controlar el balón y regaló el tiro de esquina.

MINUTO 26: la Máquina lo intenta por el lateral derecho, pero Nixon Cruz no puede controlar de la mejor forma.

MINUTO 18: adelantado el colombiano Yeison Moreno tras pase de Jhow Benavídez, termina anotando, pero se lo invalidan.

MINUTO 16: una falta en el mediocampo de Jack Jean-Baptiste contra su rival Isaac Castillo, el aurinegro es amonestado.

MINUTO 14: Odín Ramós mira bien posicionado a Nicolás Messiniti, pero atento aparece Buba López para detener el esférico.

MINUTO 9: y por fuertes reclamos, el árbitro Saíd Martínez amonesta al zaguero verdolaga Henry Figueroa.

MINUTO 8: tremendo golpe de cabezas entre Vuelto y Ramírez, el futbolista del Real España es amonestado.

MINUTO 5: centro por derecha de Chapetilla Mejía y corta el zaguero panameño Javier Rivera.

MINUTO 2: ataque en izquierda, pero Darixon Vuelto le comete la falta a Kalushita Fernández.

MINUTO 1: pase filtrado y no logró alcanzar el esférico el argentino Nicolás Messiniti.

¡COMENZÓÓÓÓÓÓÓ EL CLÁSICO SAMPEDRANO!

Ingresan al césped natural del estadio Olímpico los clubes Marathón y Real España, se saludan y posan para las imágenes.

El panameño Iván Anderson es baja por acumulación de amarillas en el Monstruo Verde. En la Máquina, Dixon Ramírez no jugará, tiene permiso especial debido al fallecimiento de su hijo.

Ambos clubes permanecen en la cancha, en minutos volverán a los camerinos y preparan su ingreso para el desarrollo del encuentro.

Real España y su 11 inicial: Luis López, Maylor Núñez, Anfronit Tatum, Devron García, Franklin Flores, Jack Baptiste, Carlos Mejía, Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto y Yeison Moreno

Marathón y su 11 titular: César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Jaylor Fernández, Francisco "Chelito" Martínez, Damín Ramírez, Isaac Castillo, Samuel Elvir, Odín Ramos y Nicolás Messiniti.

Real España comunicó que realizó el pago al exjugador Ilce Barahona por deudas y no perderá puntos en caso de obtenerlos hoy frente al Monstruo Verde.

Una duda en el arco de Marathón, ¿Enzo Torres o Samudio? se le consultó al técnico Pablo Lavallén: "Vamos a hablarlo seguramente con Samudio, con César, él viene, no ha tenido hasta ahora minutos, creo que hoy tampoco alineaba, así que seguramente vendrá con muchas ganas de jugar".

En la primera vuelta, Real España le sacó el triunfo a Marathón con marcador de 1-0 el pasado 3 de agosto.

Por su parte, Real España es ahora quinto lugar con 18 unidades producto de la victoria de Platense.

Marathón se presenta al compromiso con 23 puntos ocupando el segundo lugar del torneo Apertura, solamente el Olimpia lo supera con 27.

El árbitro internacional Saíd Martínez es el encargado de impartir justicia esta noche en el derbi.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
