¡El gol estuvo ausente! Marathón y Real España no se hicieron daño y empatan en el estadio Olímpico

El derbi sampedrano prometió más, pero el invitado especial nunca llegó. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-real-espana-derbi-sampedrano-estadio-olimpico-liga-nacional-honduras-IF27775278" target="_blank">Marathón y Real España</a></b> se enfrentaron en el estadio Olímpico por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y empataron sin goles.Contrario a la mística de este combate durante muchos años, en donde era común ver muchos goles, el partido empezó a mostrar su textura áspera desde el arranque del partido.