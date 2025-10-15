Olimpia, Motagua y Olancho festejan por desliz de Marathón ante Real España y "Gio" Puerto encamina al Platense a la liguilla: tabla de posiciones

Finalizaron los dos partidos de este miércoles 15 de octubre correspondientes a la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Pero la fecha concluye este jueves.En el primer duelo, Platense se reencontró con el triunfo y le cayó de la mejor forma el parón de la fecha FIFA. Y su hombre gol fue el autor de un doblete para el triunfo, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/platense-vs-victoria-en-vivo-transmision-goles-resultado-jornada-14-liga-nacional-honduras-EF27771243" target="_blank">Erick "Gio" Puerto</a></b> fulminó a Victoria.