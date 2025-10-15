Marathón vs Real España EN VIVO, hora y dónde ver el electrizante derbi sampedrano por Liga Nacional de Honduras

El Real España del técnico costarricense Jeaustin Campos se presenta a un clásico sampedrano con la disposición de dañar el buen momento que trae el Marathón del estratega argentino Pablo Hernán Lavallén, quienes vienen con una racha de nueve partidos invictos y que se encuentran en segundo lugar a cuatro puntos del Olimpia.

Es hoy, es hoy. Luego de una infartante doble fecha FIFA en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, este miércoles, 15 de octubre, la Liga Nacional vuelve a abrir el telón, presentando el electrizante derbi sampedrano.

Después de ese último clásico donde el Real España se impuso 1-0 con un gol que dejo más dudas que buenas sensaciones, tanto en su rival como en su afición, hoy el monstruo verde vuelve con las ganas de quitarse esa espinita de encima y seguir consolidando su puesto en la tabla de posiciones de cara a sus aspiraciones de conquistar el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El partido a disputarse entre el Real España y Marathón se llevará a cabo en el estadio Olímpico Metropolitano a las 7:30 de la noche. Y lo pueden sintonizar por la transmisión de Deportes TVC o seguirlo minuto a minuto en la página de Diario Deportivo Diez como www.diez.hn

Lavallén reveló las debilidades que debe aprovechar el Marathón de cara al partido contra el Real España: "Y no te la voy a decir, pero más que buscar la debilidad del rival, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar nuestras habilidades y las cosas que nosotros sabemos hacer, tenemos que tratar de llevar el partido al terreno en donde más nos convenga a nosotros y por eso también el Olímpico que es un estadio grande, creo que puede servir para esa situación". Agregó el técnico argentino.