Marathón vs Real España EN VIVO, hora y dónde ver el electrizante derbi sampedrano por Liga Nacional de Honduras

Es hoy, es hoy. Luego de una infartante doble fecha <b>FIFA</b> en la <b>Eliminatoria Mundialista de Concacaf, </b>este miércoles, 15 de octubre, la <b>Liga Nacional</b> vuelve a abrir el telón, presentando el electrizante derbi sampedrano.El <b>Real España</b> del técnico costarricense <b>Jeaustin Campos</b> se presenta a un clásico sampedrano con la disposición de dañar el buen momento que trae el Marathón del estratega argentino Pablo Hernán Lavallén, quienes vienen con una racha de nueve partidos invictos y que se encuentran en segundo lugar a cuatro puntos del Olimpia.