"Droopy" Gómez confirma oferta de gigante de Centroamérica, palpita a Olimpia y responde a la dura eliminación en Concacaf

El FC Motagua empieza a darle vuelta a la página tras la dura eliminación que vivió en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, temporada 2025. Rodrigo Gómez, voz autorizada del mimado, aseveró que el equipo tiene dos objetivos durante las próximas semanas: ganarle el clásico a Olimpia y clasificar a la Champions de Concacaf. El "Droopy" también sorprendió a propios y extraños al revelar que la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica quiere ficharlo para 2026, pero destacó que Motagua tiene la prioridad y la última palabra sobre su ficha en Centroamérica.