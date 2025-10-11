"Droopy" Gómez confirma oferta de gigante de Centroamérica, palpita a Olimpia y responde a la dura eliminación en Concacaf

El "Droopy" también sorprendió a propios y extraños al revelar que la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica quiere ficharlo para 2026, pero destacó que Motagua tiene la prioridad y la última palabra sobre su ficha en Centroamérica.

Rodrigo Gómez, voz autorizada del mimado, aseveró que el equipo tiene dos objetivos durante las próximas semanas: ganarle el clásico a Olimpia y clasificar a la Champions de Concacaf.

El FC Motagua empieza a darle vuelta a la página tras la dura eliminación que vivió en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, temporada 2025.

Semana complicada por la eliminación en la Copa Centroamericana

Rápidamente, a los tres días, nos tuvimos que reponer ir a jugar un partido con la Policía. Y bueno, un parón necesario para afirmar las cosas que se han hecho bien, que no hay que dejarla de lado, que en estas 50, 60 días que lleva el club, que se han hecho cosas muy buenas. Y nada, seguir corrigiendo y bueno, ya descansar un poco la mente que estábamos todos un poco limpiados.

La presión siempre está, pero en este momento todos están enfocados con la selección, ¿no?

Obviamente, sí. La presión en un grupo como Motagua siempre está. Desde el día uno lo sabemos, la directiva, la función, nosotros los jugadores, sabemos en el equipo que está, porque el cuerpo técnico. Pero que nada, es una linda presión de siempre apuntar a ganar, de siempre apuntar a cosas más importantes y es para lo que nos preparamos. Tenemos dos objetivos que todavía quedan latentes, que es la clasificación a la Champions de Concacaf y ser campeón en el fútbol nacional.

El duelo ante Olimpia es muy importante, se ve en el Clásico, y luego va a tener que ir a Costa Rica

En el clásico tenemos que hacer un buen partido, el rival de toda la vida y cuatro días después con Cartago y ya en Costa Rica el primer partido de la llave para poder, bueno, buscar esos objetivos y todavía sigue ahí para buscar la Champions de Concacaf.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DEL APERTURA 2025

Gratos recuerdos en los clásicos, Droopy

Ustedes no los han visto, ahí quedan historias. Ah, sí, bueno, fueron tres goles de tiro libre, así que nada, siempre que sirva para el equipo va a ser importante, para que lo podamos repetir y que el equipo va a quedarse en el Clásico con nosotros, que lo necesitamos. Sabemos que no va a ser nada fácil, se van a enfrentar los hombres para el plan del fútbol hondureño, así que nada, va a ser un partido de detalle.

Y esos rumores de acercamiento de la Liga Alajuelense, ¿de dónde viene, Rodrigo?

Bueno, eso ahí se está encargando una persona, la misma persona que me trajo a mí acá, a Motagua, pero uno lo toma con calma, tranquilo, siempre respeto la disposición que tengo, tengo un contrato vigente, no le voy a mentir que es gratificante que otros equipos desde el exterior se comuniquen con mi agente para saber la situación, pero hoy la cabeza está en Motagua. Estamos en un partido muy importante de lo que es esta semana que se viene, así que nada, primero que nada pensar todo en Motagua.

Confirma ofertas del Alajuelense

Sí, la verdad que sí. Eso es cierto, es lo único que, bueno, que ahí podemos decir, que me han preguntado y nada más como estaba la institución. Pero como yo le dije, todavía falta mucho para diciembre, tenemos retos muy importantes y sería egoísta de mi parte pensar en mí y no pensar en este equipo.

¿Por cuánto tiempo tiene el contrato? O sea, ¿se tendría que arreglar con Motagua primero?

Siempre Motagua es la prioridad cuando no se tiene el contrato. En diciembre, que ha pasado una situación similar con equipos de acá de la liga, siempre Motagua tuvo la prioridad. Primero que nada, van a tener que hablar con ellos y si llega a querer concretarse, es todo. Porque Motagua tiene la prioridad. Tiene un año más de oportunidades.