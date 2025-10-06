Jeaustin Campos sobre el triunfo de Real España, lesión de Dixon y destapa un "secreto" de Costa Rica previo al duelo ante Honduras

<b>Lesión de Dixon Ramírez (baja en Honduras) </b>"Había tenido una lesión en la rodilla izquierda, le mandamos el reporte a la Federación como nuestro deber y ellos deciden. Él ha venido jugando 10-15 minutos, se le inflama la rodilla, no entrena 3-4 días, no quise interponerme poque, yo un tico diciendo que no vaya a la selección, me van a matar. Pero elegimos que fuera porque es el deber de nosotros, pero si sabíamos que no estaba listo. Esperemos que este parón sea beneficioso para él porque lo necesitamos".<b>¿Está mejor Honduras que Costa Rica?</b>"Es muy parejo, pero la realidad es que Honduras tiene 4 puntos y Costa Rica tiene 2. Hay una leve superioridad hondureña, se puede permitir empatar o ganar, no está mal. La parte emocional es cómo Honduras puede capitalizar el ambiente acá y Costa Rica cómo lo puede canalizar. Honduras tiene muchísima experiencia, pero la moneda está en el aire".<b>Situación de los ticos</b>"Desde que tengo uso de razón escucho que Costa Rica está con el agua hasta el cuello. Es díficil, pero yo creo mucho en las vibras, en el ambiente... al final es un clásico que no se sabe lo que va a pasar. Cada partido es una historia diferente, los integrantes también, es para comprarse una bolsa de palomitas y ver ese partido, es muy lindo, espero que se juegue bien y que no pase nada malo. Son las dos selecciones más tradicionales de Centroamérica, el que tenga más méritos que pueda ganar".<b>Ambiente de la afición de la catracha</b>"Me parece que, en todo aspecto, tal vez es un poco más tolerante que la de Costa Rica, es más de camadería. Pero al final, la idea es vivir una fiesta".