'Patón' Mejía explota tras remontada de Olimpia y apunta contra Said: "Nos roban el partido y todos se quedan callados"

"La vez pasada un penal contra Olancho y otro contra Marathón y ustedes se quedaron callados. Pero si estas jugadas se las hacen a Olimpia, Marathón, Motagua o España, todos hablan, pero con nosotros se quedan callados. Ninguno de esos cuatro grandes ocupa (ayuda) con esos pedazos de equipos que tienen”, añadió.Para finalizar, el 'Patón' asegura que "nos han afectado, nosotros estuviéramos peleando la punta y todos lo saben. Tenemos un cuadrazo, le corremos a todos, lastimosamente nos han perjudicado los árbitros, uno a veces se queda callado, pero hay que decirlo también. Hoy Said se equivoca en el segundo gol".<b>German Mejía</b> es consciente que por sus explosivas declaraciones podría ser sancionado por la Comisión de Disciplina. La <b>UPN </b>marcha como sexto en la clasificación con 16 unidades y mientras tanto se alistará para el siguiente encuentro en campo de <b>Juticalpa </b>el 18 de octubre por la jornada 14, tras el parón de selecciones.