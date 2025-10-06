'Patón' Mejía explota tras remontada de Olimpia y apunta contra Said: "Nos roban el partido y todos se quedan callados"

En un partido atípico por el retraso de hasta dos horas por la constante lluvia, el Olimpia le logró dar vuelta al marcador y derrotó a a la UPNFM en el Estadio Emilio Williams (1-2) para consolidar su liderato en el Apertura 2025 de Liga Nacional. Los leones terminaron jugando con uno menos en los últimos minutos por la expulsión del portero Andrés Salazar, quien tuvo participación ante la ausencia de un Edrick Menjívar convocado a la seleccion hondureña para los duelos eliminatorias contra Costa Rica y Haití.

Sin embargo, uno de los que salió muy molesto por el arbitraje de Said Martínez fue German 'Patón' Mejía. El mediocampista no se mordió la lengua y, fiel a su estilo, aseguró que perjudicaron a 'Lobos' en Choluteca y que no ha sido la primera vez en el presente torneo. "Yo soy Olimpia de corazón, pero el segundo gol hay una falta contra mí y ustedes (periodistas) se quedan callados, nos roban un partido y a Said no lo van a castigar. Hoy por darte esta entrevista me pueden castigar, pero nos roban el partido", arremetió Mejía ante los medios en las afueras del estadio. "Pudimos quedar 1-1 o llevarnos los tres puntos, pero hay una falta contra mí en el segundo gol. Pero ustedes se quedan callados. La vez pasada nos pitan un penal contra Marathón y también se quedan callados todos. ¿Qué podemos hacer si un equipo humilde que trabaja toda la semana y te roban un punto contra un equipo grande?", insistió el exjugador de Olimpia.