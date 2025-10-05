Olimpia le remontó con autoridad a Lobos UPNFM en un partido que tuvo de todo: retrasos, golazos y una roja infantil

Las cosas no empezaron bien para el <b>Olimpia</b>, ya que los Lobos de la UPNFM tomaron la iniciativa, solo que sin jugadas efectivas ni claras. El equipo de <b>Salomón Názar </b>ingresó al partido con un mejor ritmo ante un desorientado cuadro 'B' de los Albos.<b>Eliú López</b>, del cuadro universitario, fue el que destacó en esos primeros minutos con desbordes y centros. El más claro llegó en el 16 cuando mandó un pase raso al corazón de área, intentaba ser una amenaza, pero allá en el área chica no llegó nadie para cerrar.<b>Lobos </b>estaba en su mejor momento y entre más tiempo pasaba, mejores eran las acciones peligrosas. Primero se atrevieron con un disparo desde el borde del área que intentaba sorprender al guardián Albo, pero Salazar en el fondo estaba atento para evitar encajar en primero antes de cumplirse la media hora de juego.<b>Olimpia</b>, aunque tuvo poco en la primera parte, estuvo a punto de abrir el marcador con un golazo. <b>Dereck Moncada </b>al 31' remataba de primera tras un amague de Bengtson en el área chica, pero <b>Celio Valladares </b>evitó en dos ocasiones que el balón se escapara al fondo de la red. UPNFM respondió de la mejor manera y en una nueva jugada preparada, asistir a <b>Geremy Rodas </b>que vino desde atrás para soltar un bombazo que terminó pegando en el travesaño. En esa misma acción, <b>Juan Martínez </b>se quiso probar con una chile sobre los linderos, pero no logró darle la mejor dirección.