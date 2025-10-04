Un Motagua disminuido sufre para derrotar en casa a un Génesis que le salió malcriado; triunfo y escalan en la tabla

Los de <b>Fernando Mira</b> respondieron rápidamente; al minuto 19, <b>Ángel Tejeda</b> firmó un golazo luego de un pase filtrado de <b>Juan Riascos </b>que rompió la defensa local. El empate 1-1 devolvió la emoción al encuentro y presagió un duelo de ida y vuelta.Las águilas mantuvieron presión y antes de ir al descanso, <b>Sebastián Cardozo </b>adelantó a los “azules” con un potente cabezazo tras un gran centro de Carlos Argueta que dejó tirado en el suelo con una finta a <b>Ángel Palomo</b>. En tiempo de compensación, Cabrera anotó su doblete para poner el 3-1 que parecía sentenciar el juego.La segunda mitad tuvo una dosis alta de dramatismo. Al minuto 78, <b>William Moncada</b> recortó distancias para <b>Génesis</b> con un espectacular gol, mostrando el poder ofensivo de los “cachorros” y despertando incertidumbre en la afición local. Al ángulo imposible para el meta. 3-2 se ponía el juego.