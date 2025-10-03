Messiniti le repite la dosis del hat-trick al Juticalpa y Marathón recupera terreno en la cima del Apertura 2025

<b>JUTICALPA:</b> 1- Denovan Torres; 12- Teófilo Casildo, 24- Nicolás Gómez, 28- Axel Gómez, 3- Yair Medrano (Junior Lacayo 45+1'), 4- Kelvin Matute (Marcelo Canales 45+1'); 25- David Mendoza, 6- Júnior García, 14- Cristian Altamirano (Norman Gaboriell 69'); 9- Josué Villafranca (Óscar Mendoza 89') y 11- Luis Hurtado (Carlos Fernández 68).GOLES: Josué Villafranca 68' | AMARILLAS: Luis Hurtado, Andrés García, Carlos Fernández, Josué Villafranca, Marcelo Canales | ROJAS: No hubo | DT: Humberto Rivera.<b>MARATHON:</b> 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 6- Luis Arriaga, 54- Jaylor Fernández (Kenny Bodden 88'); 20- Jonathan Bueso, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 30- Cristian Sacaza (César Sevilla 75'); 11- Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 65').GOLES: Nicolás Messiniti 19', 34' y 46' | AMARILLAS: Iván Anderson, Cristian Sacaza, César Samudio | ROJAS: No hubo | DT: Pablo Lavallén.