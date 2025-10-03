Liga Nacional

Messiniti le repite la dosis del hat-trick al Juticalpa y Marathón recupera terreno en la cima del Apertura 2025

Marathón venció 1-3 al Juticalpa en el inicio de la jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El verde sumó noveno juego invicto.

¡Tremenda victoria! Marathón no se apiadó del Juticalpa FC en el inicio de la jornada trece del Apertura 2025. El "Monstruo Verde", con hat-trick de Nicolás Messiniti, venció 1-3 al cuadro "Canechero" en el Estadio Juan Ramón Brevé.

El conjunto verdolaga recuperó sensaciones positivas pese a no contar con su figura Alexy Vega, sumó su noveno partido al hilo sin conocer la derrota y se puso a un punto del líder Olimpia.

Las acciones comenzaron con un Marathón demoledor que encontró puerta en el minuto 19' del primer tiempo. Messiniti estaba destapado en el centro del área de Denovan Torres y definió a placer luego de un gran centro de Cristian Sacaza.

Los peligrosos embates de Marathón no paraban y el 0-2 se hizo presente mediante un lanzamiento de penalti por parte de Messiniti. Antes, "Kalushita" Fernández cayó en el área y el réferi no dudó en señalar pena máxima.

Juticalpa, golpeado por la reducción de puntos por supuesto incumplimiento de pago, recibió otro revés apenas iniciando el segundo tiempo. Isaac Castillo filtró al espacio para Messiniti que volvió a liquidar el arco de Denovan Torres. Repitió el triplete de la primera vuelta y su gol le dio mayor tranquilidad al verde.

Lavallén, tranquilizado por la vapuleada provisional, metió a Rubilio Castillo por el nuevo killer de la Liga Nacional de Honduras. Sin embargo, tres minutos más tarde, Josué Villafranca descontó para el 1-3 en el marcador.

Marathón venció 1-3 al Juticalpa en la jornada trece del Apertura 2025. FOTO: LIGA HONDUBET.

 (Mario O. Figueroa)

En los minutos restantes Marathón mantuvo la tranquilidad. Incluso, el réferi pitó otro penal para el verde que cobró Rubilio Castillo, pero Denovan Torres amargó la noche de "RoRuCa" tras atajar el soberbio penalti.

El verde selló el triunfo que lo pone a un punto del líder Olimpia. Juticalpa, por su parte, perdió la oportunidad de ganar jugando de local y se queda en la octava posición del certamen.

FICHA DEL PARTIDO

JUTICALPA: 1- Denovan Torres; 12- Teófilo Casildo, 24- Nicolás Gómez, 28- Axel Gómez, 3- Yair Medrano (Junior Lacayo 45+1'), 4- Kelvin Matute (Marcelo Canales 45+1'); 25- David Mendoza, 6- Júnior García, 14- Cristian Altamirano (Norman Gaboriell 69'); 9- Josué Villafranca (Óscar Mendoza 89') y 11- Luis Hurtado (Carlos Fernández 68).

GOLES: Josué Villafranca 68' | AMARILLAS: Luis Hurtado, Andrés García, Carlos Fernández, Josué Villafranca, Marcelo Canales | ROJAS: No hubo | DT: Humberto Rivera.

MARATHON: 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 6- Luis Arriaga, 54- Jaylor Fernández (Kenny Bodden 88'); 20- Jonathan Bueso, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 30- Cristian Sacaza (César Sevilla 75'); 11- Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 65').

GOLES: Nicolás Messiniti 19', 34' y 46' | AMARILLAS: Iván Anderson, Cristian Sacaza, César Samudio | ROJAS: No hubo | DT: Pablo Lavallén.

