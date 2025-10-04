Motagua tumba a Real España y mete presión en la cima: así quedó la tabla de posiciones del Apertura de la Liga Nacional

Sin embargo, Olimpia sigue siendo el puntero del campeonato con 24 puntos. Marathón, tras vencer al Juticalpa, se le pegó a un punto al león en el certamen. Olancho FC tuvo la oportunidad de alcanzar al verde, pero bajó a la tercera posición.

Este sábado de Feriado Morazán se disputaron dos partidos más de la jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Motagua fue el gran ganador al escalar hasta el cuarto lugar de la clasificación.

Luego sigue Motagua en la cuarta plaza con 18 unidades y se acerca a los primeros lugares de la clasificación. Lobos UPNFM es quinto con 16 puntos y Platense se ubica en la última plaza de liguilla.

Real España, con el triunfo de Motagua, bajó a la séptima posición donde suma 15 puntos. Juticalpa FC es octavo con 13 unidades, Génesis PN tiene nueve puntos y Choloma es penúltimo con siete puntos.

Finalmente, Victoria ocupa la última plaza del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El "Jaibo" alcanzó los cinco puntos tras empatarle al Olancho FC en el último minuto. Sin embargo, quedó a dos del conjunto maquilero.

DATO IMPORTANTE: Del primero al sexto lugar clasifican a segunda ronda del Apertura 2025. La segunda ronda se disputarán dos triangulares y los líderes avanzarán a la gran final del campeonato.

