Jornada sin seleccionados: los clubes de la Liga Nacional que más sufrirán sin los jugadores convocados a la 'H'

Los albos suman cinco jugadores a la 'H', cuyos nombres son:<b> Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, José Pinto, Jorge Benguché </b>y<b> Yustin Arboleda</b>, por su parte <b>Motagua</b> se queda desguarnecido en la defensa ya que solo de ese apartado le convocan cuatro elementos, sumando a seis con <b>Luis Ortiz </b>y<b> Dennis Meléndez</b>.<b>Luis Vega, Marcelo Santos, Cristopher Meléndez </b>y<b> Luis Crisanto </b>son los otros de las águilas que se sumarán a la concentración de <b>Honduras</b> en la previa de los duelos eliminatorios contra <b>Costa Rica </b>y <b>Haití</b>, siendo así el elenco emplumado el que más jugadores tiene en la bicolor.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS</a></b>Luego viene <b>Real España</b> que tendrá que encarar su partido de la fecha 13 sin su portero titular <b>Buba López</b>, sin su lateral zurdo <b>Franklin Flores</b> y tampoco estará <b>Dixon Ramírez,</b> los tres, llamados al equipo de todos por el técnico <b>Rueda Rivera</b>.