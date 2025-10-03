Jornada sin seleccionados: los clubes de la Liga Nacional que más sufrirán sin los jugadores convocados a la 'H'

Se viene la Jornada 13 en la Liga Nacional de Honduras y será la segunda que se jugará sin seleccionados ya que los futbolistas convocados por Reinaldo Rueda comienzan desde hoy el régimen de selección y quedan concentrados. Sin embargo, no son todos los clubes que sufren las bajas de estos elementos, pero sí hay un par de equipos que adolecerán las ausencias de sus seleccionados, como el claro ejemplo de Motagua y Olimpia, que son los que más aportan.

Los albos suman cinco jugadores a la 'H', cuyos nombres son: Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, José Pinto, Jorge Benguché y Yustin Arboleda, por su parte Motagua se queda desguarnecido en la defensa ya que solo de ese apartado le convocan cuatro elementos, sumando a seis con Luis Ortiz y Dennis Meléndez. Luis Vega, Marcelo Santos, Cristopher Meléndez y Luis Crisanto son los otros de las águilas que se sumarán a la concentración de Honduras en la previa de los duelos eliminatorios contra Costa Rica y Haití, siendo así el elenco emplumado el que más jugadores tiene en la bicolor. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS Luego viene Real España que tendrá que encarar su partido de la fecha 13 sin su portero titular Buba López, sin su lateral zurdo Franklin Flores y tampoco estará Dixon Ramírez, los tres, llamados al equipo de todos por el técnico Rueda Rivera.

Atrás de ellos viene el Olancho FC que sumó a dos en esta convocatoria, como el caso de Alex López y Deyron Martínez, finalizando con Alexy Vega y Raúl García, del Marathón y UPNFM respectivamente como únicos representantes de sus equipos en la Selección de Honduras para la doble fecha FIFA de octubre.

LA JORNADA 13 DE LIGA NACIONAL