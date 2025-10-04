Liga Nacional

Motagua, sufriendo y pidiendo la hora, logra salir avante ante un Génesis respondón; valioso triunfo y escalan en la clasificación

EN DIRECTO | Motagua juega contra Génesis por la Jornada 13 de la Liga Nacional de Honduras

Motagua
Motagua
4
Genesis PN
Genesis PN
3
2025-10-04


¡SE ACABÓ! Motagua tuvo que sufrir para obrar un triunfo en el Nacional contra un Génesis que luchó y le endosó tres goles a los azules. Gane 4-3.

90+3' ¡GOOOLLL DEL GÉNESIS! Jeffry Miranda se mete por el andarivel izquierdo y con un zapatazo violento le rompió el marco a Jhon Turcios.

89' ¡GOOOOOOLLLL DEL MOTAGUA! El brasileño Jhon Kléber Oliveira marca el cuarto de cabeza a gran pase de Jorge Serrano y el que le da la victoria a los azules. 4-2.

83' ¡AMARILLA! Jhon Turcios, portero del Motagua, es amonestado.

80' UUFFF... Salvadota motagüense. Tejeda asiste a Carlos Arzú y define cacheteando la pelota ante la salida de Turcios, pero el balón de va por afuera.

80' ¡AMARILLA! Hector Castellanos, jugador del Génesis, es amonestado.

78' ¡GOOOOLAZOOO DEL GÉNESIS! William Moncada estrena a Jhon Turcios en Liga Nacional y con una joya de gol, anota el segundo de los cachorros. 3-2.

70' Jhon Turcios, después de más de tres años en Motagua, logra debutar en la Liga Nacional de Honduras.

69' ¡CAMBIOS EN MOTAGUA!

Entraron: Jhon Turcios y Jorge Serrano
Salieron: Marlon Licona y Luis Meléndez

68' Buena tapada de Ronaldo Balanta ante un disparo muy fuerte de Jonathan Argueta.

60' Motagua continúa ganando el partido en el Nacional 3-1, resultado que nos dejó la primera etapa.

53' William Moncada se cada un remate potente tras una dejadita de la defensa, pero se va por arriba.

52' Disparo de larga distancia del Génesis que no inquieta para nada a Marlon Licona.

46' ¡CAMBIO EN MOTAGUA!
Entró: Carlos Mejía
Salió: Mathías Vazquez

46' ¡CAMBIO EN GÉNESIS!
Entró: William Moncada
Salió: Heber Núñez

Inicia el segundo tiempo: Los azules del Motagua están venciendo 3-1 al Génesis FC.

Final del primer tiempo: Motagua está derrotando 3-1 al Génesis con tres goles uruguayos; dos de Cabrera y uno de Cardozo.

45+2' ¡GOOOOLLLL DEL MOTAGUA! Maicol Cabrera anota su doblete al Génesis y las águilas están goleando a los policías en el estadio Nacional por la Jornada 13. 3-1

40' ¡GOOOOOLAZOOOO DE MOTAGUA! Sebastián Cardozo se limpia la cara y de cabeza pone el segundo de los azules. Carlos Argueta acostó a Palomo y mandó un centro preciso y el charrúa la mandó a guardar. 2-1.

37' ¡CAMBIO EN GÉNESIS!
Entró: Ángel Palomo
Salió: Allan Flores

33' ¡UUFFFFF! Qué gran atajada de Ronaldo Balanta a testazo de Maicol Cabrera. El colombiano con su mano derecha la mandó al tiro de esquina.

19' ¡GOOOOOLLLL DEL GÉNESIS! Golazo de Ángel Tejeda por la confección de la jugada. Pase filtrado de Riascos rompiendo la línea defensiva y el atacante define de linda manera. 1-1.

17' ¡SALVADOTA AZUL! Pésima acción de Sacaza, le roban el balón, Heber Núñez sirvió a Ángel Tejeda, pero se le fue el balón, no alcanzó a llegar y Motagua se salva.

14' ¡GOOOOOLLLL DEL MOTAGUA! Maicol Cabrera anota su cuarto gol del torneo tras quedarle un balón a placer. Centro de Mathías que se le pasó al portero Balanta y Cabrera solo recibió y metió la pelota.

13' Uyyy... cerca Motagua. Centro al área, pero no llegó a cerrar la pinza Mathías Vazquez.

10' Los azules dominan el balón y no le dan espacios a los cachorros, pero un fútbol improductivo.

4' Primera ocasión de gol de Motagua. Maicol Cabrera recuperó el balo, Jefryn Macías se la sirvió a Luis Meléndez, pero la puso en órbita.

¡COMENZÓ! Motagua y Génesis juegan en el estadio Nacional por la Jornada 13. Los azules le dieron la espalda a su equipo tras caer eliminados ante Alajuelense.

Alineación de Génesis: Ronaldo Balanta; Cristopher Fonseca, Antonio Polidoro, Ismael Santos, Gabriel Araújo; Héctor Castellanos, Heber Núñez, Edwin Maldonado, Allan Flores; Juan Riascos y Ángel Tejeda.

Alineación de Motagua: Marlon Licona; Jonathan Argueta, Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Cléver Portillo; Jordan García, Luis Meléndez, Droopy Gómez, Jefryn Macías; Mathías Vazquez y Maicol Cabrera

Javier López hoy se juega la jornada contra los cachorros con seis bajas, producto de la selección: Luis Ortiz, Luis Santamaría, Christopher Meléndez, Marcelo Santos, Luis Vega y Dennis Meléndez.

Las águilas azules vienen de descansar en la jornada pasada y hoy vuelve a la actividad liguera.

La gente le ha dado la espalda al Motagua tras la eliminación de la Copa Centroamericana en el mismo estadio Nacional, que lució lleno.

Buenas noches amigos de DIEZ, sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Motagua y Génesis PN por la Jornada 13.

