Motagua, sufriendo y pidiendo la hora, logra salir avante ante un Génesis respondón; valioso triunfo y escalan en la clasificación

<b>Final del primer tiempo:</b> Motagua está derrotando 3-1 al Génesis con tres goles uruguayos; dos de Cabrera y uno de Cardozo.<br /><br /><b>45+2' ¡GOOOOLLLL DEL MOTAGUA! </b>Maicol Cabrera anota su doblete al Génesis y las águilas están goleando a los policías en el estadio Nacional por la Jornada 13. 3-1<br /><br /><b>40' ¡GOOOOOLAZOOOO DE MOTAGUA! </b>Sebastián Cardozo se limpia la cara y de cabeza pone el segundo de los azules. Carlos Argueta acostó a Palomo y mandó un centro preciso y el charrúa la mandó a guardar. 2-1.<br /><br /><b>37' ¡CAMBIO EN GÉNESIS!</b><br />Entró: Ángel Palomo<br />Salió: Allan Flores