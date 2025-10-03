Crisis aguda en el Choloma: jugadores acumulan dos meses sin salario y anuncian medida de presión

Ante la falta de soluciones por parte de la directiva, los jugadores han decidido tomar una medida de presión. A partir del lunes 5 de octubre, el plantel se presentará únicamente a la hora establecida en el contrato para cumplir formalmente con su obligación laboral, pero no realizarán entrenamientos en el terreno de juego, buscando encontrar respuesta a sus exigencias salariales.

El Club Deportivo Choloma atraviesa una fuerte crisis institucional y económica en la Liga Nacional de Honduras. Los futbolistas del plantel han denunciado que llevan ya dos meses sin recibir sus salarios, situación que ha generado tensión interna y que amenaza con afectar directamente el desempeño deportivo del equipo en el campeonato.

La crisis se agrava debido a la falta de claridad en el mando administrativo del club. Actualmente, el CD Choloma cuenta con tres presidentes en funciones, lo que ha generado confusión y un vacío de autoridad. Según trascendió, ninguno de los tres dirigentes ha regresado a los entrenamientos ni ha sostenido reuniones formales con el grupo de futbolistas para resolver la situación.

El anuncio de la medida preocupa también a la afición y al cuerpo técnico comandado por Jorge Ernesto Pineda, ya que, sin entrenamientos regulares, el rendimiento del equipo podría verse afectado en la competencia local. El CD Choloma se encuentra en un momento deportivo clave, pero la crisis financiera amenaza con trasladarse al terreno de juego y complicar aún más la campaña.

En el entorno del club, los seguidores han expresado su malestar en redes sociales, pidiendo que se aclare quién tiene el mando real y que se priorice el pago de los salarios de los jugadores. Por ahora, el CD Choloma queda a la espera de una reacción de su dirigencia. Mientras tanto, los jugadores mantienen firme su decisión: presentarse al club sin entrenar, en señal de protesta, hasta que se les brinden garantías de pago.

El CD Choloma tendrá descanso para la jornada 12, que inicia este viernes con el duelo entre Juticalpa vs Marathón en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa. Los "Maquileros" marchan en la penúltima posición del Apertura, solo por encima del CD Victoria.