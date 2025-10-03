Marathón ganó en Juticalpa y le respira en la nuca a Olimpia en la tabla de posiciones del Apertura de la Liga Nacional

Olancho FC es tercero con 20 puntos y Lobos UPNFM, la revelación del torneo, tiene 16 puntos. Luego siguen Platense y Real España que están metidos en la pelea del certamen ocupando los últimos puestos de liguilla.Motagua aparece en la séptima posición y sorpresivamente no está en lugares de privilegio. Juticalpa es octavo con 13 unidades, Génesis es noveno, Choloma es penúltimo y Victoria se hunde en el último lugar del torneo Apertura 2025.Pero estas posiciones pueden cambiar cuando Victoria reciba al Olancho FC y Motagua juegue ante Génesis PN en los partidos sabatinos. Olimpia puede volver a estirar la ventaja al visitar a Lobos y Real España recibe al Platense de Puerto Cortés.DATO: Luego de 20 partidos disputados en las vueltas regulares, del primer al sexto lugar avanzan a la segunda ronda del torneo Apertura 2025. Del séptimo al onceavo quedan eliminados.