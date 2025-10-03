Liga Nacional

Marathón ganó en Juticalpa y le respira en la nuca a Olimpia en la tabla de posiciones del Apertura de la Liga Nacional

Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

    Mario O. Figueroa
2025-10-03

Este viernes arrancaron las emociones de la jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Juticalpa FC y Marathón marcaron el inicio de la fecha con un partido electrizante en el Estadio Juan Ramón Brevé.

El "Monstruo Verde" logró un gran triunfo que lo acerca al primer lugar Olimpia que suma 24 unidades. Los dirigidos por Pablo Lavallén alcanzaron la cima de 23 puntos y le respiran en la nunca al león.

Olancho FC es tercero con 20 puntos y Lobos UPNFM, la revelación del torneo, tiene 16 puntos. Luego siguen Platense y Real España que están metidos en la pelea del certamen ocupando los últimos puestos de liguilla.

Motagua aparece en la séptima posición y sorpresivamente no está en lugares de privilegio. Juticalpa es octavo con 13 unidades, Génesis es noveno, Choloma es penúltimo y Victoria se hunde en el último lugar del torneo Apertura 2025.

Pero estas posiciones pueden cambiar cuando Victoria reciba al Olancho FC y Motagua juegue ante Génesis PN en los partidos sabatinos. Olimpia puede volver a estirar la ventaja al visitar a Lobos y Real España recibe al Platense de Puerto Cortés.

DATO: Luego de 20 partidos disputados en las vueltas regulares, del primer al sexto lugar avanzan a la segunda ronda del torneo Apertura 2025. Del séptimo al onceavo quedan eliminados.

