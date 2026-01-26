Erick "Yío" Puerto revela si fue su último partido con Platense o se queda: "Pues, ahora me toca..."

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/historico-club-centroamerica-vuelve-carga-yio-puerto-cuanto-compra-guatemala-DG28959912" target="_blank">Comunicaciones de Guatemala</a></b> y <b>Ventura County FC de MLS Next Pro</b> fueron los dos clubes donde más se vinculó al atacante de 24 años y el Tiburón no pudo concretar nada hasta los momentos."Yío" Puerto jugó todo el segundo tiempo ante Victoria y al finalizar el encuentro se refirió a las opciones que se le presentaron, donde dio su punto de vista. Y ya no puede jugar con otro club de Honduras en el torneo Clausura."Dándole gracias a Dios por por volver a iniciar, por un partido más. Creo que tuvimos un poquito ahí las, tuvieron un poquito más de suerte ellos en algunos balones y nosotros no supimos aprovecharla. Ahí tuvimos unas para concretar, pero seguimos trabajando y pues esto apenas comienza", dijo a TVC.Y sobre la posibilidad de irse al extranjero, sentenció: <b>"No, con Platense, todo bien, sigo con ellos, nada concreto, </b>solo fueron rumores y pues me toca seguir trabajando con ellos".