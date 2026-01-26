Liga Nacional

Erick "Yío" Puerto revela si fue su último partido con Platense o se queda: "Pues, ahora me toca..."

El delantero de Platense fue vinculado a dos clubes extranjeros en los últimos meses.

    Erick "Yío" Puerto debutó ante Victoria en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Platense debutó en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras con un empate 1-1 frente al Victoria en el estadio Morazán y las mirabas estaban sobre Erick "Yío" Puerto.

El delantero, que viene de marcar 17 goles en el pasado Apertura, fue la sensación en el ataque y se le abrieron las puertas en diferentes equipos.

Comunicaciones de Guatemala y Ventura County FC de MLS Next Pro fueron los dos clubes donde más se vinculó al atacante de 24 años y el Tiburón no pudo concretar nada hasta los momentos.

"Yío" Puerto jugó todo el segundo tiempo ante Victoria y al finalizar el encuentro se refirió a las opciones que se le presentaron, donde dio su punto de vista. Y ya no puede jugar con otro club de Honduras en el torneo Clausura.

"Dándole gracias a Dios por por volver a iniciar, por un partido más. Creo que tuvimos un poquito ahí las, tuvieron un poquito más de suerte ellos en algunos balones y nosotros no supimos aprovecharla. Ahí tuvimos unas para concretar, pero seguimos trabajando y pues esto apenas comienza", dijo a TVC.

Y sobre la posibilidad de irse al extranjero, sentenció: "No, con Platense, todo bien, sigo con ellos, nada concreto, solo fueron rumores y pues me toca seguir trabajando con ellos".

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
