Espinel le pone las cosas claras a Alajuelense luego del interés por fichar a Jorge Álvarez: "Olimpia es el más grande"

Para <b>Espinel</b>, el talento de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jorge-alvarez-olimpia-explica-la-razon-por-la-que-no-ha-salido-al-extranjero-he-estado-en-un-gran-nivel-KO29051795" target="_blank">Álvarez</a> </b>está para ligas de mayor exigencia, tanto en lo deportivo como en lo económico, y puso ejemplos claros de hacia dónde debería apuntar su crecimiento: “Yo si fuera representante lo llevo a la MLS, México, a un grande de Sudamérica, ahí sí porque va a crecer futbolística y económicamente, pero no me meto en el bolsillo y negocio de nadie, capaz a Olimpia le sirve si viene un equipo de Centroamérica y pone el dinero, pero estamos hablando del mejor jugador de Honduras”, mencionó.El entrenador Albo coincidió además con la postura expresada por <b>Arboleda</b>, quien señaló que en Costa Rica <b>Jorge Álvarez </b>no tendría el crecimiento esperado: “Yo no entiendo que cualquier jugador de Olimpia que sea referente tiene que salir a una liga mejor, a una federación mejor para que crezca. Si se va a un equipo centroamericano va a jugar los mismo torneos que con Olimpia, por ahí con Yustin estoy alineado, pero vuelvo a repetir si yo fuera representante de Jorge siendo el mejor jugador de Honduras estaría buscando plaza en otros país no Centroamérica”, aseguró.<b>Espinel </b>también comparó directamente el nivel entre la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-olimpia-juticalpa-inicio-clausura-2026-asi-quedo-tabla-posiciones-liga-nacional-honduras-CN29061074" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a> </b>y la de Costa Rica, señalando que no existen grandes diferencias futbolísticas, algo que, según él, quedó evidenciado en la serie ante <b>Alajuelense</b>: “Quedó demostrado, Alajuelense y Olimpia, quedamos dolidos, pero no nos ganó ningún partido, pedimos en penales y creo que estamos en el mismo nivel, ellos tienen otro nivel de organización, pero futbolístico hay cuatro grandes igual que acá no le veo diferencia”, señaló.Más allá del tema <b>Álvarez</b>, el DT de <b>Olimpia </b>habló sobre la planificación del equipo y la apuesta por los jóvenes en el actual campeonato: “Hemos tenido una planificación muy compleja, tenemos que evaluar cada partido para tomar conclusiones. Tenemos un grupo de jugadores que ha bajado el promedio de edad, no es que queremos apurar, hemos trabajado con varios chicos desde hace seis meses, quizá no están listos, pero no van a desentonar”, comentó.