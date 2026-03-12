Platense vs Olimpia EN VIVO: Merlin Bonilla salva de milagro y el bicampeón de Honduras está cerca del primer gol en el Morazán

<b>13': SE SALVÓ EL OLIMPIA: </b>Platense estuvo a punto de abrir la lata tras un violento derechazo de Alexander Aguilar. Sin embargo, Menjívar atajó sin problemas la esférica. <b>PLATENSE</b>: 1- Merlin Bonilla; 15- Ofir Padilla, 3- Elías García, 21- Brandon Santos, 25- Samuel Pozantes; 23- Manuel Salinas, 27- Sebastián Espinoza, 30- Edwin Solano, 14- Eduardo Urbina, 22- Alexander Aguilar; 10- Erick Puerto.<b>OLIMPIA</b>: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 40- Clinton Bennett, 2- Emanuel Hernández, 31- Carlos Sánchez; 23- Jorge Álvarez, 32- Agustín Mulet, 7- José Mario Pinto, 8- Edwin Rodríguez; 9-Jorge Benguché y 27- Jerry Bengtson.