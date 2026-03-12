Liga Hondubet

Platense vs Olimpia EN VIVO: Merlin Bonilla salva de milagro y el bicampeón de Honduras está cerca del primer gol en el Morazán

EN DIRECTO | Platense recibe al Olimpia en la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

SEGUNDO TIEMPO
Platense
Platense
0
Olimpia
Olimpia
0
  • Platense vs Olimpia EN VIVO: Merlin Bonilla salva de milagro y el bicampeón de Honduras está cerca del primer gol en el Morazán

    Platense recibe al Olimpia en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. FOTOS: Mauricio Ayala | Edwin Romero.

     Mario O. Figueroa
2026-03-12

Platense y Olimpia están empatando sin goles en la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

ACCIONES DESTACADAS

Así fue el tremendo salvadón del guardián del Platense Merlin Bonilla. FOTO: Neptalí Romero.

Así fue el tremendo salvadón del guardián del Platense Merlin Bonilla. FOTO: Neptalí Romero.

 (Mario O. Figueroa)

49': SE SALVÓ PLATENSE: Merlin Bonilla salva de milagro su portería en una acción que el Platense estuvo cerca del autogol. Tremendo centro de Edwin Rodríguez, la pelota impactó en un jugador selacio, pero Bonilla salvó sensacional.

43': UFFFFFFFFFFFFFFFF: Santiago Ramírez saca un gran derechazo que pasa besando el travesaño de Merlin Bonilla en la parte final del primer tiempo.

24': ¡LO QUE PERDONÓ PLATENSE! Erick Puerto perdonó a Menjívar que sacó un tremendo derechazo del delantero del Platense. Edwin Solani lo habilitó, Puerto quedó solo, pero Menjívar salvó con las yemas de los dedos.

18': OTRA VEZ EL PLATENSE: Brandon Santos se encuentra la pelota en el área y dispara por encima de la cabaña de Édrick Menjívar.

Platense está dominando a Olimpia en el primer tiempo en el Estadio Morazán. FOTOS: Mauricio Ayala | Edwin Romero.

Platense está dominando a Olimpia en el primer tiempo en el Estadio Morazán. FOTOS: Mauricio Ayala | Edwin Romero.

 (Mario O. Figueroa)

13': SE SALVÓ EL OLIMPIA: Platense estuvo a punto de abrir la lata tras un violento derechazo de Alexander Aguilar. Sin embargo, Menjívar atajó sin problemas la esférica.

PLATENSE: 1- Merlin Bonilla; 15- Ofir Padilla, 3- Elías García, 21- Brandon Santos, 25- Samuel Pozantes; 23- Manuel Salinas, 27- Sebastián Espinoza, 30- Edwin Solano, 14- Eduardo Urbina, 22- Alexander Aguilar; 10- Erick Puerto.

OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 40- Clinton Bennett, 2- Emanuel Hernández, 31- Carlos Sánchez; 23- Jorge Álvarez, 32- Agustín Mulet, 7- José Mario Pinto, 8- Edwin Rodríguez; 9-Jorge Benguché y 27- Jerry Bengtson.

AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Liga Nacional
|
Olimpia
|
Platense
|