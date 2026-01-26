¿Descartado? Director deportivo del Alajuelense revela por qué no ficharon a Jorge Álvarez: "Todavía no cerramos..."

<b>¿Por dónde pasa el éxito de este Alajuelense? </b>Sí, la realidad es que el semestre pasado fue muy lindo en cuanto a los logros. Pues a ver, creo que la clave está en la humildad que tuvo el equipo para el trabajo, para seguir las indicaciones del cuerpo técnico, para prepararse bien y afrontar cada compromiso, cada partido con el compromiso por lograr el triunfo. Creo que a lo largo del semestre se vivieron momentos con alguna turbulencia, pero creo que al final el equipo tuvo mucho corazón para afrontar todos esos momentos y creo que entre la humildad y la buena relación, la buena comunión que había entre jugadores, cuerpo técnico y directiva fue la clave del éxito.