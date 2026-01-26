¿Descartado? Director deportivo del Alajuelense revela por qué no ficharon a Jorge Álvarez: "Todavía no cerramos..."

Carlos Vela, actual director deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, brindó una entrevista exclusiva a DIEZ en la que abordó varios temas de interés regional, relacionados con el mercado de fichajes, el presente institucional del club manudo y las diferencias estructurales del fútbol centroamericano. El dirigente mexicano habló abiertamente sobre los rumores que vincularon al equipo rojinegro con futbolistas hondureños y explicó los motivos por los que no se concretaron las llegadas de Jorge Álvarez y Jorge Benguché. Además, Vela analizó el éxito deportivo que ha tenido Alajuelense en los torneos de Centroamérica en los últimos años, destacando el trabajo sostenido del club y su planificación a mediano plazo.

LA ENTREVISTA

¿Por dónde pasa el éxito de este Alajuelense? Sí, la realidad es que el semestre pasado fue muy lindo en cuanto a los logros. Pues a ver, creo que la clave está en la humildad que tuvo el equipo para el trabajo, para seguir las indicaciones del cuerpo técnico, para prepararse bien y afrontar cada compromiso, cada partido con el compromiso por lograr el triunfo. Creo que a lo largo del semestre se vivieron momentos con alguna turbulencia, pero creo que al final el equipo tuvo mucho corazón para afrontar todos esos momentos y creo que entre la humildad y la buena relación, la buena comunión que había entre jugadores, cuerpo técnico y directiva fue la clave del éxito.

Hoy por hoy, el Alajuelense es el mejor equipo de Centroamérica tomando en cuenta que son tricampeones del torneo de Copa Regional A ver, no te podría decir ese dato así con certeza. Creo que hay muy buenos equipos, hay muy buenas organizaciones en Centroamérica. La realidad es esa. Sí te puedo decir que sin duda Alajuelense es uno de los mejores clubes de la región. Estoy muy contento, muy orgulloso de trabajar aquí en el club, pero bueno, no quisiera desmerecer a tantos clubes que están haciendo también sus esfuerzos y que tratan de brindar las mejores condiciones a los futbolistas y que también son clubes grandes con muchísima afición como me tocó vivir ahora en el torneo centroamericano. Pero ser tricampeones de la región no es cuestión de suerte y lo digo porque tal vez aquí en Honduras los equipos se preparan para lograrlo y les ha costado y mucho la verdad Sí, sí, creo que indudablemente es un mérito tremendo lo que ha logrado el club aquí. Ser tricampeones de la región no es un regalo, ha sido fruto de un trabajo muy bien hecho de hace muchos años, no solamente el semestre pasado, creo que en ese sentido Liga Deportiva Alajuelense ha demostrado un trabajo constante, con buena visión, con buena proyección para los jóvenes, con ventas importantes al extranjero y eso ha hecho que el proyecto se corone de manera integral. En ese sentido pues sí, te reitero, creo que es un trabajo que se viene haciendo bien de hace muchos años y que ha venido dando frutos y que lo pudimos vivir el semestre pasado. LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Eso de las ventas al extranjero, sí, se lo he querido consultar, porque en Costa Rica tengo el registro que ustedes son de los que han hecho las ventas más importantes, al menos en los últimos años. ¿Por dónde pasa el plan de negocio en esa situación? Mira, al final creo que las ventas de jugadores no son el principal objetivo del club, el principal objetivo es deportivo y es aspirar a lograr cada campeonato donde el club participe. Y después, bueno, creo que la razón de las ventas va más por el gran trabajo en la formación que se está haciendo. O sea, creo que abajo en las categorías inferiores se viene trabajando muy bien, se vienen proyectando jóvenes con mucha calidad que a lo largo de su trayectoria en ligas menores van acumulando experiencia en selecciones nacionales, van acumulando experiencia, y en ese sentido cuando llega la primera edición son jugadores de mucha calidad y que han llamado la atención de mercados internacionales. Carlos, a nivel de región, ¿quiénes son los equipos a vencer para el Alajuelense? Hay muy buenos equipos, creo que en ese sentido, indudablemente lo que nos tocó vivir en esta Copa Centroamericana, con mismo Xelajú, con Olimpia, con Motagua, fueron partidos sumamente complejos, partidos muy difíciles, incluso tuvimos una derrota con Plaza Amador a lo largo del torneo que nos ganaron en casa. Entonces, al final es difícil mencionar un solo equipo, creo que hay muy buenos equipos que directamente nos tocó enfrentar y fueron partidos muy parejos, muy disputados, que se definieron por detalles, o incluso en series de penales. Y bueno, esperamos que nos vamos a encontrar lo mismo en la siguiente Copa Centroamericana, que por fortuna también la vamos a vivir este año de nuevo y en búsqueda de lograr el tetracampeonato. Si le pidiera tres equipos que usted mira muy competitivos en la región, ¿quiénes serían? Pues mira, creo que con Olimpia me parecieron partidos un equipo muy duro, muy fuerte, multicampeón y con muchos seleccionados nacionales. Creo que en ese sentido fue quizás el duelo más difícil que nos tocó vivir independientemente de los resultados. Y después, bueno, creo que a nivel local, también en Costa Rica, directamente la rivalidad con Saprissa, pues no podemos dejarla de lado y es un rival directo que nos gusta enfrentar y nos gusta vencer, que la final entre ellos, la del último título nacional fue con ellos. Y después creo que hay muy buenos equipos, muy parejos. Te podría decir Plaza Amador, que tuvo un gran semestre y tuvo una buena Copa Centroamericana, que lamentablemente al final para ellos no lo pudieron coronar, pero también ganaron su campeonato local en Panamá.

Carlos, no se pudo concretar el objetivo que tenían por Jorge Álvarez, ¿qué pasó? Mira, Jorge es un jugador que tiene mucho prestigio y que tiene muchos años demostrando su calidad ahí en su país. Al final, creo que nosotros como club, todo el tiempo estamos evaluando jugadores, tratando de incorporar calidad al equipo y tratando de fortalecer el plantel. Y en ese sentido, pues Jorge claramente es de interés, yo creo que no sólo nuestro, sino de cualquier equipo con interés de fortalecerlo, pero en ese sentido, Olimpia lo valora bien, lo valora mucho, es un jugador referente para ellos y claramente está en planes de Olimpia continuar con Jorge y pues en su casa. ¿Pero se ofertó en varias ocasiones por él? No, creo que se hizo más ruido en redes sociales y en los medios de lo que fue en realidad. Fue un acercamiento formal, eso sí, donde Alajuelense mostró interés, pero fue una retroalimentación muy clara por parte de Olimpia y después hasta ahí llegó, o sea, no trascendió tanto como se hizo ver o como pareciese en los medios. ¿Cuántas ofertas formales se hicieron por él, Carlos? Es que no llegó tanto a eso, o sea, charlamos más sobre los planes que tenían, al final es un jugador que tenía contrato y para poder hacer cualquier cosa tendría que haber disposición y en ese sentido Olimpia siempre fue muy claro de que el jugador entraba en planes de ellos y que no estaban con el interés de hacer una negociación. Entonces realmente no llegó a tanta profundidad de hacer alguna oferta y después se habló mucho de las cláusulas. Pues bueno, son montos que en ese sentido Liga Deportiva no quisiera o tiene la intención de asumir porque es un club muy responsable a nivel económico y gran parte de la bonanza económica que tiene el club es por ser responsable y cuidadoso en sus movimientos. Más o menos de medio millón de dólares escuchaba por redes sociales Pues a ver, reitero, no sabemos porque no llegamos a ese nivel, pero nosotros tenemos nuestros presupuestos, tenemos nuestras asignaciones y en ese sentido el club es muy firme y muy responsable y cuando las cosas no se pueden, pues listo, vuelta a la página, hay un buen sistema de scouting y activar plan B, plan C hasta que el equipo tengamos el mejor plantel posible. Carlos, ¿ya se descarta totalmente para futuro, inmediato o algo con Jorge o siempre está en el radar? Para este semestre está 100% descartado, después veremos, más adelante es imposible decirte con certeza qué va a pasar, dependerá de muchas circunstancias, del desarrollo de nosotros como equipo, del mismo desarrollo del jugador, de cómo está. Pero hoy para efectos inmediatos está 100% descartado. No se pudo lo de Jorge, ¿ya llegó otro mediocampista al equipo? Estamos en ese proceso, evaluando jugadores, todavía no cerramos el plantel y evaluando también en función de algunos movimientos que aún pueda haber en el equipo. Entonces estamos todavía con la planilla abierta y viendo cómo está el desarrollo del mercado, pero sí conscientes de que vamos a seguir fortaleciendo el equipo. ¿Jorge Benguché interesó? El otro Jorge también es un jugador muy interesante. Al final creo que los tiempos no coincidían. El torneo hondureño se alargó mucho y no fue tan compatible los tiempos con las demandas que nosotros como equipo tenemos. Es un jugador importante sin duda también con una trayectoria que lo respalda, pero tampoco se hizo algún movimiento formal con él.