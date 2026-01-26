Liga Nacional

Mario Moncada cierra su etapa en Condepor, avisa a las nuevas autoridades y habla de Dereck: "Se van a sorprender con mi nuevo proyecto"

El exárbitro adelanta que llevará a cabo nuevos proyectos tras terminar su ciclo de cuatro años como presidente de Condepor.

2026-01-26

Mario Moncada atendió a DIEZ desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa en su último día como Presidente de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR).

El reconocido exárbitro hondureño comentó que no se siente triste por dejar este cargo, tras trabajar de la mano de la presidenta Xiomara Castro en la inauguración y remodelación de varios estadios por todo el país.

También asegura que su historia con el Partido LIBRE llegó a su fin porque tiene nuevos proyectos, y avisa con que sorprenderá a la afición catracha, ya que no tiene intenciones de abandonar el deporte. Por otro lado, se refirió a su nieto, el futbolista Dereck Moncada, quien ya marcó su primer gol en Colombia.

Último día como presidente de Condepor

"Me siento feliz, no hay porqué estar triste. Porque la presidenta Castro confió en las propuestas que nosotros le hicimos y deja un legado. Un legado difícil de superar. Siento que no le quedamos a deber al pueblo hondureño, si se refiere al deporte. Acá les dejamos esta bella cancha con césped híbrido, con un sector totalmente nuevo y les dejamos finalizado un centro comercial, aparte los demás estadios que construimos, la academia que tenemos, muchas cosas... Pero eso no fue Mario Moncada, fue la presidente Castra que confió en nosotros".

Aviso para las nuevas autoridades

"Hay que darle continuidad y mantenimiento a estas canchas. No comparto la decisión del alcalde de Choluteca que tiene con llave el estadio Fausto Flores Lagos para que no entraramos. No dejó que nuestra gente pudiera entrar o como el estadio de San Pedro Sula que el 'Pollo' Contreras lo tiene en total abandono. El de Juticalpa también abandonado y mandamos gente nuestra para darle vida".

Nuevos proyectos

"Hoy como primer ministro de deportes no tengo duda que hemos dejado una historia marcada con letras de oro. A esta historia con LIBRE le pongo fin, yo inicio nuevos proyectos y muy pronto ustedes se van a dar cuenta. Yo no me puedo retirar del fútbol porque soy un hombre de fútbol. Tengo 58 años y sigo practicando deporte. Se van a sorprender con mi nuevo proyecto, pronto lo haré público".

Momento de Dereck Moncada

"Yo le dije desde que tenía 5 años, cuando un técnico no lo metía en las ligas menores, y él me lloraba y me decía que quería jugar. Le dije al técnico de lo que se perdía y le dije a Dereck que no se preocupara porque iba a llegar a ser un referente del fútbol de este país, que iba a jugar en el equipo que quisiera. Hoy con 18 años vean donde lo tenemos, tiene mucho talento, le he dicho que se mantenga siempre con esa humildad, pero que no quite la visión a lo que se propone desde que era un niño".


