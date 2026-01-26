Mario Moncada cierra su etapa en Condepor, avisa a las nuevas autoridades y habla de Dereck: "Se van a sorprender con mi nuevo proyecto"

Mario Moncada atendió a DIEZ desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa en su último día como Presidente de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR). El reconocido exárbitro hondureño comentó que no se siente triste por dejar este cargo, tras trabajar de la mano de la presidenta Xiomara Castro en la inauguración y remodelación de varios estadios por todo el país.

También asegura que su historia con el Partido LIBRE llegó a su fin porque tiene nuevos proyectos, y avisa con que sorprenderá a la afición catracha, ya que no tiene intenciones de abandonar el deporte. Por otro lado, se refirió a su nieto, el futbolista Dereck Moncada, quien ya marcó su primer gol en Colombia. Último día como presidente de Condepor "Me siento feliz, no hay porqué estar triste. Porque la presidenta Castro confió en las propuestas que nosotros le hicimos y deja un legado. Un legado difícil de superar. Siento que no le quedamos a deber al pueblo hondureño, si se refiere al deporte. Acá les dejamos esta bella cancha con césped híbrido, con un sector totalmente nuevo y les dejamos finalizado un centro comercial, aparte los demás estadios que construimos, la academia que tenemos, muchas cosas... Pero eso no fue Mario Moncada, fue la presidente Castra que confió en nosotros". Aviso para las nuevas autoridades "Hay que darle continuidad y mantenimiento a estas canchas. No comparto la decisión del alcalde de Choluteca que tiene con llave el estadio Fausto Flores Lagos para que no entraramos. No dejó que nuestra gente pudiera entrar o como el estadio de San Pedro Sula que el 'Pollo' Contreras lo tiene en total abandono. El de Juticalpa también abandonado y mandamos gente nuestra para darle vida".