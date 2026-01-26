Edwin Rodríguez palpita al América y atiza contra la prensa de Costa Rica: "No me gusta que vean de menos a la liga de Honduras"

<b>Edwin Rodríguez</b> se refirió ante la prensa de <b>Costa Rica</b> a la situación de <b>Jorge Álvarez</b>, a quien considera con nivel para competir en una liga superior, aunque defendió el valor futbolístico de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, señalando que, si bien existen diferencias económicas y estructurales, en lo deportivo no hay una brecha tan marcada.Además, el mediocampista habló del duelo ante el <b>América</b>, destacando la importancia de afrontar cada partido paso a paso, sin descuidar el torneo local, pero consciente de que el compromiso internacional es clave y representa una prueba exigente para el equipo.