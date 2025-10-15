Sorpresa: Selección de México busca amistoso con uno de los grandes de la Liga Nacional de Honduras

En ese contexto, el “Vasco” Aguirre, en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), tiene planificada una serie de compromisos ante rivales de la región de Concacaf, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo y probar variantes tácticas antes del inicio del torneo. Estos encuentros amistosos formarían parte de una agenda de preparación estratégica del cuerpo técnico.

La selección de México, dirigida por el entrenador Javier Aguirre, continúa con su proceso de preparación rumbo al próximo Mundial, en el que compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá. El conjunto azteca busca afinar detalles y fortalecer su plantel para llegar en óptimas condiciones a la cita más importante del fútbol mundial.

De acuerdo con reportes provenientes desde territorio mexicano, el combinado nacional podría enfrentarse a uno de los clubes más destacados de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo que serviría como ensayo internacional para ambos conjuntos. Este posible amistoso ha despertado expectativa en la región por el atractivo que representaría enfrentar al “Tri”.

El periodista mexicano David Medrano informó que México evalúa enfrentarse con clubes reconocidos del área como Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala u Olimpia de Honduras. Estos equipos figuran como opciones principales dentro del plan de trabajo establecido por Aguirre y la FMF.

Los posibles enfrentamientos serían pactados a solicitud directa del propio estratega mexicano, quien desea medir a su selección ante oponentes regionales para recrear escenarios similares a los que podrían encontrarse durante el Mundial. Además, se prevé que los compromisos se disputen en las sedes de los equipos centroamericanos, con la intención de probar al Tri en ambientes hostiles y ante aficiones locales.

Finalmente, se dio a conocer que de los tres posibles rivales centroamericanos se elegirán únicamente dos, tomando en cuenta factores logísticos y el nivel de exigencia deportiva que cada enfrentamiento pueda ofrecer. México, además, afrontaría estos partidos sin la presencia de sus futbolistas que militan en el fútbol europeo, lo que permitirá observar el rendimiento del grupo de jugadores que compiten en la liga local.