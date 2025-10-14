Lavallén deja a entrever el portero titular de Marathón ante Real España, la ventaja de jugar en el Olímpico y, ¿Rubilio en el 11?

<b>¿Cuál es la debilidad que debe aprovechar Marathón?</b> "Y no te la voy a decir, pero más que buscar la debilidad del rival, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar nuestras habilidades y las cosas que nosotros sabemos hacer, tenemos que tratar de llevar el partido al terreno en donde más nos convenga a nosotros y por eso también el Olímpico que es un estadio grande, creo que puede servir para esa situación".<b>¿Cuánto va a cambiar Marathón respecto al primer juego?</b> "Porque vimos que Marathón por ahí salió con una línea de 3: "Nosotros no vamos a cambiar, nosotros vamos a seguir como te dije recién, tratando de hacer lo que más nos convenga, jugar el partido con nuestras condiciones de juego, evitar que España se haga fuerte en lo que más les gusta a ellos y nosotros tratar de llevar el control del partido hacia un juego donde tengamos mucha posesión, control de pelota y donde nosotros decidamos en qué momento tenemos que acelerar, atacar o defender".<b>¿Veremos la dupla Messiniti y Rubilio Castillo?</b> "Seguramente en algún momento se verá, Rubilio recién ha tenido dos participaciones, una de titular, el otro día entrando desde la banca, pero bueno, es un jugador muy interesante que permanentemente cuando está en campo te da esa sensación de riesgo y de peligro. Sin duda el equipo está confeccionado por ahí para jugar con un solo 9 en este momento, pero a medida que vayamos avanzando en el torneo iremos buscando las formas de que los dos puedan jugar y que lo hagan desde entrada o si no como una variante. Así que tenemos tiempo todavía, quedan 8 partidos si no me equivoco, y seguramente los veremos muchas veces juntos".<b>Mensaje a la afición verdolaga: "</b>Que los esperamos a todos, que necesitamos que el público verdolaga llene el Olímpico, que vayan en multitud para respaldar al equipo que lo viene haciendo muy bien. Como digo siempre, las victorias sin el aficionado en cancha a veces no tienen el mismo sabor, cuando uno gana y está su público es como que se disfruta el doble"