Ultimátum a Real España: Comisión de Apelaciones le ordena pagar demanda a exfutbolista o esto sucederá en la próxima jornada

"Admítase el escrito que antecede. Con instrucciones del pleno de esta Comisión de Apelación y en relación al incumplimiento de la resolución <b>TNAF – 015 – 2025</b>, emitida por el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), la cual consiste en que el Club deportivo <b>Real España F. C.</b>, afiliado a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, proceda sin dilación a pagar a favor del jugador <b>Ilce Fernando Barahona Castillo</b>, la suma de Cuatrocientos Veinte Mil Lempiras (L. 420,000.00).- Esta Comisión de Apelación por unanimidad de sus miembros, acreditado el incumplimiento y siendo exigible la obligación, Resuelve aplicar las siguientes medidas:<br /><br />1. La pérdida o deducción de puntos en los próximos juegos oficiales, hasta que honre la obligación requerida, sin cesión de puntos al rival.<br /><br />2. Así mismo se le impone una multa de Tres Mil Lempiras (L. 3,000.00) por el incumplimiento a la decisión del TNAF, la cual deberá ser pagada en la cuenta bancaria de la Federación de Fútbol de Honduras igual a FFH, quedando obligado el club sancionado, a notificar y acreditar a esta comisión el cumplimiento de ambos pagos.- Se fundamenta la presente resolución en los artículos 9, 12, 15, 64 #4, reformado, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y demás aplicables del Código de Disciplina de la FFH vigente", expresa el comunicado oficial.