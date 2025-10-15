Bolillo Gómez arde y señala a los verdaderos culpables de que El Salvador esté fuera del Mundial: "50 enemigos"

En noviembre, El Salvador se jugará las últimas opciones mundialistas de visita ante Surinam y Panamá. Aunque no está eliminado, el equipo deberá ganar los dos partidos y esperar otros resultados.El Salvador ha estado en dos Mundiales, el de México en 1970 y en el de España en 1982."Fracaso (hubiera sido) si nosotros hubiéramos llegado aquí y el equipo estuviera a tope y nosotros lo hubiéramos tirado abajo", declaró Gómez, que es seleccionador de El salvador desde el pasado mes de febrero."<b>Esto es como la política,</b> en la política nombran un presidente y ya se vuelve sospechoso, en el fútbol nombran un técnico y ya tienes 50 amigos y 50 enemigos", añadió.