La petición del técnico del Levante a Reinaldo Rueda tras seguidilla de partidos de Arriaga: "Tenemos que cuidarlo mucho"

“Evidentemente, el que gana 0-3 ha merecido ganar. Eso es claro y diáfano”, reconoció Calero al abrir su análisis. El técnico no buscó excusas, aunque destacó que el marcador fue más amplio de lo que reflejó el desarrollo del partido: “El partido estaba para estar muy igualado, para trabajártelo bien... pero en el primer córner nos han hecho gol y en la primera transición también. En Primera División, ir 0-2 ya es un lastre muy grande”.

El Levante UD sufrió una dura derrota en casa tras caer 0-3 ante el Rayo Vallecano por la Liga Española , y al finalizar el encuentro, el director técnico Julián Calero asumió la responsabilidad total por el resultado, defendió a sus jugadores y habló con especial atención sobre el rendimiento del hondureño Kervin Arriaga .

Calero lamentó las oportunidades desaprovechadas, como un gol anulado por fuera de juego y varias ocasiones claras que no lograron concretar: “Hoy no hemos estado acertados en las áreas... no hemos sido clarividentes en la finalización. Sus aciertos y nuestros errores nos dejan este 0-3. Pero estoy orgulloso porque el equipo no ha tirado la toalla en ningún momento”.

Consultado directamente por Kervin Arriaga, quien viene de una doble fecha FIFA con la Selección de Honduras, el técnico español no escatimó en elogios hacia el mediocampista catracho y hace petición directa a Reinaldo Rueda para que lo cuiden de sus lesiones. “Ha acabado agotado y ha acabado con esas molestias que tiene, que las estamos cuidando mucho, pero claro, es imposible. Lo que pasa es que, a ver, el jugador es lógico, va a su país y juega, y venimos aquí y juega también. Entonces le tenemos con una sobrecarga de minutos cuando ahora mismo su cuerpo pide que lo pudiéramos racionar más, pero uno también tiene que ser coherente con lo que pide el partido”, explicó.

Calero dejó claro que Arriaga fue pieza clave para mantener el equilibrio en el mediocampo: “El partido nos pedía meter gente arriba, pero también dejar a alguien que diera equilibrio. Él era ese jugador. No le hemos cambiado porque el partido exigía su presencia”.

Pese a sus molestias físicas, Arriaga no se borró del partido: “Hace un esfuerzo tremendo, está en progresión y creo que va a ser un jugador muy importante. Bueno, ya lo es. Y aún así, con molestias, mira el rendimiento que ha dado es extraordinario”. Además, el entrenador valoró el compromiso del hondureño: “Cualquier otro a lo mejor decía que se quitaba del medio. Pero él no. Él juega, hace lo que haga falta y eso me gusta mucho. Mis jugadores están queriendo todos”.



Sobre los cuestionamientos por haber tardado en hacer cambios, Calero defendió su decisión y pidió responsabilidad al momento de opinar: “Teníamos en el campo a nuestros mejores jugadores ofensivos: Brugui, Iván Romero, Etta Eyong y Carlos Álvarez. Dime qué teníamos mejor para haber cambiado eso antes. Es que si vas perdiendo, ya tienes a los de ataque dentro”.

En cuanto al arbitraje, aunque evitó señalarlo como causante de la derrota, sí expresó algunas molestias: “Carlos Álvarez ha acabado con un esguince. Le han hecho muchísimas faltas. Creo que el árbitro puede manejar mejor el partido para favorecer al equipo que intenta construir juego. Pero no es excusa. Hoy el Rayo ha sido mejor y ha merecido ganar”.