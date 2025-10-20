La petición del técnico del Levante a Reinaldo Rueda tras seguidilla de partidos de Arriaga: "Tenemos que cuidarlo mucho"

El <b>Levante UD </b>sufrió una dura derrota en casa tras caer 0-3 ante el <b>Rayo Vallecano </b>por la <b>Liga Española</b>, y al finalizar el encuentro, el director técnico <b>Julián Calero </b>asumió la responsabilidad total por el resultado, defendió a sus jugadores y habló con especial atención sobre el rendimiento del hondureño <b>Kervin Arriaga</b>.“Evidentemente, el que gana 0-3 ha merecido ganar. Eso es claro y diáfano”, reconoció Calero al abrir su análisis. El técnico no buscó excusas, aunque destacó que el marcador fue más amplio de lo que reflejó el desarrollo del partido: “El partido estaba para estar muy igualado, para trabajártelo bien... pero en el primer córner nos han hecho gol y en la primera transición también. En Primera División, ir 0-2 ya es un lastre muy grande”.