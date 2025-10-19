Pichichi Liga Española: Kylian Mbappé volvió a marcar y mete miedo al Barcelona previo al Clásico

Kylian Mbappé rescató al Real Madrid esta noche tras marcar el único tanto para la victoria sobre el Getafe (0-1) y demuestra que llega encendido para el Clásico contra Barcelona del próximo domingo. El delantero francés abrió el marcador con un derechazo cuando solo faltaban 10 minutos para llegar al tiempo reglamentario. Los blancos aprovecharon la ventaja numérica tras la expulsión de Nyon al 77' y luego el cuadro azulón sufrió otra cartulina roja que fue vista por Alex Sancris al 84'.

Mbappé se mantiene como el Pichichi de LaLiga después de nueve jornadas disputadas y registra la cantidad de 10 goles. Ocho tantos han sido por jugadas colectivas y dos desde el punto penal. El ariete galo se aleja de Julián Álvarez, quien no pudo marcar ayer en la victoria del Atlético sobre Osasuna (1-0, gol de Thiago Almada). La 'Araña' se quedó con seis anotaciones. Etta Eyong (Levante), Muriqi (Mallorca) y Vincius (Real Madrid), cuentan con cinco tantos cada uno en este arranque de temporada.

Lewandowski (Barcelona), Pere Milla (Espanyol), Juan Hernández (Betis), Buchanan (Villarreal), De Frutos (Rayo Vallecano), André Silva (Elche) y Borja Iglesias (Celta), son algunos jugadores que suman cuatro dianas en el certamen. Cabe recordar que Kylian Mbappé terminó como Pichichi la temporada pasada, la primera con la camiseta del Real Madrid. El francés llegará fino al Clásico ante Barcelona y buscará aumentar su ventaja sobre los demás.