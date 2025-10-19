Pichichi Liga Española: Kylian Mbappé volvió a marcar y mete miedo al Barcelona previo al Clásico

<b>Kylian Mbappé</b> rescató al <b>Real Madrid</b> esta noche tras marcar el único tanto para la victoria sobre el <b>Getafe </b>(0-1) y demuestra que llega encendido para el Clásico contra <b>Barcelona </b>del próximo domingo.El delantero francés abrió el marcador con un derechazo cuando solo faltaban 10 minutos para llegar al tiempo reglamentario. Los blancos aprovecharon la ventaja numérica tras la expulsión de <b>Nyon </b>al 77' y luego el cuadro azulón sufrió otra cartulina roja que fue vista por <b>Alex Sancris</b> al 84'.