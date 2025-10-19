Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid amargó al Barcelona luego de imponerse sobre el Getafe

Real Madrid trabajó más de la cuenta este domingo para vencer al Getafe en el Coliseum, en el cierre de la novena jornada de LaLiga. El equipo de Xabi Alonso lo ganó por la mínima gracias al único tanto de Kylian Mbappé en el tramo final del encuentro (0-1). Tras un primer tiempo muy trabado, el conjunto merengue logró marcar el gol del triunfo al 80' con un disparo de Mbappé. Los locales se quedaron con dos hombres menos por la expulsión de Nyom (77') y Sancris (84').

Real Madrid cumple antes de afrontar el Clásico español y recupera el liderato. Los blancos suman 24 puntos luego de registrar ocho triunfos y solamente una caída, que fue la goleada sufrida contra Atlético. El Barcelona había dormido como líder y ahora regresa al segundo puesto de la clasificación con 22 unidades. Siete triunfos, 1 empate y 1 caída para los de Hansi Flick. Villarreal se coloca en el tercer lugar con 17 puntos, mientras que Atlético y Betis comparten 16 unidades cada uno en el cuarto y quinto escalón, respectivamente.

El Espanyol tiene 15 en la sexta posición, seguido por Elche y Athletic Club que cuentan con 14. Sevilla se quedó con 13 en el noveno lugar y como décimo se sitúa el Rayo Vallecano, que hoy goleó al Levante de Kervin Arriaga y sumó 11 puntos. El equipo del volante hondureño se estanca en el puesto 14 con ocho unidades. Lleva dos victorias, dos empates y cinco derrotas en la campaña. Girona, Real Oviedo y Real Sociedad son los tres clubes que comparten seis puntos en la parta más baja de la tabla.