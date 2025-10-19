Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid amargó al Barcelona luego de imponerse sobre el Getafe

<b>Real Madrid</b> cumple antes de afrontar el Clásico español y recupera el liderato. Los blancos suman 24 puntos luego de registrar ocho triunfos y solamente una caída, que fue la goleada sufrida contra <b>Atlético</b>.El <b>Barcelona </b>había dormido como líder y ahora regresa al segundo puesto de la clasificación con 22 unidades. Siete triunfos, 1 empate y 1 caída para los de <b>Hansi Flick</b>.<b>Villarreal </b>se coloca en el tercer lugar con 17 puntos, mientras que <b>Atlético </b>y <b>Betis </b>comparten 16 unidades cada uno en el cuarto y quinto escalón, respectivamente.