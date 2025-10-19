Kervin Arriaga no la pasa bien: Levante fue vapuleado por Rayo Vallecano y sigue sin ganar en casa en la Liga Española

El <b>Levante </b>reaccionó y solo necesitó tres minutos para marcar, pero el gol de <b>Carlos Álvarez</b>, al primer toque tras el centro medido de lateral Jeremy Toljan, fue anulado por posición antirreglamentaria del defensor levantinista.Parecía que el paso de los minutos equilibraba el dominio sobre el césped, pero el Rayo volvió a castigar en cuanto tuvo ocasión. Una carrera por la banda derecha de Andrei Ratiu se convirtió en un centro que la defensa del Levante no acertó a despejar y De Frutos mandó a la red el balón suelto (0-2, min.24).El tanto relajó al Rayo y el Levante, impulsado por su afición, empezó a embotellar a su rival en el área. De hecho, tuvo la oportunidad de gol más clara a los cuarenta minutos con un disparo de Etta Eyong al que respondió con una buena mano Augusto Batalla.El Levante intentó mantener la inercia positiva tras el descanso y tuvo su segunda ocasión con un remate dentro del área de Iván Romero nada más empezar, pero su disparo lo blocó sin problemas Batalla.El dominio de la posesión era ‘granota’, pero el Rayo seguía cómodo y se encargó de hacer daño a la contra con protagonismo para Fran Pérez, que tuvo el tercero en sus botas pero cuyo disparo sacó Matías Moreno cuando Ryan ya estaba batido.