Internacionales

Kervin Arriaga no la pasa bien: Levante fue vapuleado por Rayo Vallecano y sigue sin ganar en casa en la Liga Española

El hondureño Kervin Arriaga disputó los 90 minutos, pero su equipo fue vapuleado en la jornada 9 de la Liga Española.

FINALIZADO
Levante
Levante
0
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
3
  • Kervin Arriaga no la pasa bien: Levante fue vapuleado por Rayo Vallecano y sigue sin ganar en casa en la Liga Española

    Kervin Arriaga jugó todo el partido ante el Rayo Vallecano en la jornada 9 de LaLiga.
2025-10-19

El Rayo Vallecano venció con comodidad al Levante UD de Kervin Arriaga (0-3) este domingo en el Ciutat de València con un doblete de Jorge de Frutos, exjugador ‘granota’, en la primera parte y un tanto de Álvaro García en la segunda.

Desde el pitido inicial, el Rayo creció y dominó al Levante y en la primera ocasión clara que tuvo se adelantó en el marcador. Un saque de esquina al primer palo lo convirtió De Frutos en gol gracias a un remate de primeras que sorprendió a Mathew Ryan (0-1, min. 11).

Mbappé pone al Real Madrid en la cima antes del Clásico frente al Barcelona tras vencer al Getafe en LaLiga de España

El Levante reaccionó y solo necesitó tres minutos para marcar, pero el gol de Carlos Álvarez, al primer toque tras el centro medido de lateral Jeremy Toljan, fue anulado por posición antirreglamentaria del defensor levantinista.

Parecía que el paso de los minutos equilibraba el dominio sobre el césped, pero el Rayo volvió a castigar en cuanto tuvo ocasión. Una carrera por la banda derecha de Andrei Ratiu se convirtió en un centro que la defensa del Levante no acertó a despejar y De Frutos mandó a la red el balón suelto (0-2, min.24).

El tanto relajó al Rayo y el Levante, impulsado por su afición, empezó a embotellar a su rival en el área. De hecho, tuvo la oportunidad de gol más clara a los cuarenta minutos con un disparo de Etta Eyong al que respondió con una buena mano Augusto Batalla.

El Levante intentó mantener la inercia positiva tras el descanso y tuvo su segunda ocasión con un remate dentro del área de Iván Romero nada más empezar, pero su disparo lo blocó sin problemas Batalla.

El dominio de la posesión era ‘granota’, pero el Rayo seguía cómodo y se encargó de hacer daño a la contra con protagonismo para Fran Pérez, que tuvo el tercero en sus botas pero cuyo disparo sacó Matías Moreno cuando Ryan ya estaba batido.

El hondureño Kervin Arriaga disputó los 90 minutos ante Rayo Vallecano en la jornada 9 de la Liga Española.

El hondureño Kervin Arriaga disputó los 90 minutos ante Rayo Vallecano en la jornada 9 de la Liga Española.

El equipo madrileño detectó las opciones de finiquitar el partido a la contra y su entrenador, Íñigo Pérez, dio entrada a Isi Palazón y a Álvaro García con media hora por jugar.

El impacto fue inmediato y, aprovechando otra falta de contundencia del Levante, Álvaro marcó en el primer balón que tocó. Pep Chavarría recogió el esférico en campo de ataque para filtrar un pase que Álvaro mandó a la red con un disparo fortísimo ante el que nada pudo hacer Ryan (0-3, min.64).

El tanto convirtió a Álvaro en el máximo goleador histórico de su equipo en Primera División con 29 tantos, superando a Alberto Bueno.

Así fue el debut de Lamine Yamal en la Kings League: anotó para la victoria de su equipo y las fotos con Nicki Nicole

Ryan evitó una goleada mayor cuando Álvaro García le regaló el gol a ‘Pacha’ Espino, pero la reacción de reflejos del portero ‘granota’ evitó el cuarto del Rayo Vallecano.

En los últimos diez minutos, el Levante tuvo la oportunidad de maquillar el resultado con un disparo de Koyalipou, que sacó con los pies Batalla, y con un remate de Romero que salió desviado.

El Rayo aún tuvo tiempo de marcar otro más en su última acción ofensiva del partido, pero Álvaro García no acertó con su disparo.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Kervin Arriaga
|
Levante
|
Rayo Vallecano
|