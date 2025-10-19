Mbappé pone al Real Madrid en la cima antes del Clásico frente al Barcelona tras vencer al Getafe en LaLiga de España

Eso no cambio nada. Es más, el Real Madrid regresó timorato al encuentro, falto de profundidad y concediendo ocasiones como la que protagonizó Liso con un intento desde fuera del área que no vio portería. El panorama no gustó nada a Xabi Alonso, que rápidamente buscó un revulsivo en la figura de Vinícius, primero, y de Güler, después.La salida de ambos reactivaron un poco al Real Madrid. El Getafe, algo cansado por el esfuerzo, empezó a dejar espacios. Los hombres de Bordalás tenían 25 minutos por delante para resistir las últimas intentonas del conjunto blanco, que encontró una ayuda en una acción de Nyom.Con una cartulina amarilla y emparejado con Vinícius, Bordalás sacó al terreno de juego a su hombre más veterano. El defensa franco-camerunés no tardó ni un minuto en autoexpulsarse con un braceo-codazo sin balón a Viníciu; y con un hombre más, el Real Madrid tardó segundos en adelantarse en el marcador: pase de Güler, remate de Mbappé, despeje de Soria, golpeo al palo y el balón dentro de la portería.Suficiente para el Real Madrid. No hubo mucho más, solo otra expulsión de Sancris fruto de la desesperación y un remate de Coba que salvó Courtois en el tiempo añadido. El belga evitó males mayores y su última parada, la definición de Mbappé y la acción de Nyom permitieron al equipo de Xabi Alonso retener el liderato.<b>Así se vivió el min a min del Getafe vs Real Madrid: </b>