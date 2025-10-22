Real España va por otro milagro en Guatemala: lo que necesita para clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025

Tras el empate 1-1 frente a Xelajú en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Real España aún mantiene vivas sus esperanzas de meterse a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. Sin embargo, el equipo hondureño queda contra las cuerdas y deberá salir con todo en el partido de vuelta para seguir soñando con el título internacional.

La 'Máquina' está obligada a ganar por cualquier marcador en territorio guatemalteco para asegurar su clasificación directa a la final. Una victoria, sin importar la diferencia de goles, le daría automáticamente el boleto a la última instancia del torneo. En caso de empate, el panorama cambia. Si el partido termina igualado 1-1, el marcador global quedaría empatado 2-2, y el duelo se definiría en tanda de penales. Pero si el conjunto sampedrano logra un empate por dos o más goles, avanzaría gracias a la regla del gol de visitante, que sigue vigente en esta fase de la competición de la Concacaf. El reglamento establece que, en caso de igualdad en el marcador global, el primer criterio de desempate es la cantidad de goles anotados como visitante. Por ello, Real España está obligado a marcar al menos una vez en Guatemala para mantener vivas sus opciones de clasificación.