Real España va por otro milagro en Guatemala: lo que necesita para clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025

Si tras los 90 minutos el resultado global sigue empatado y no hay ventaja por goles de visita, se disputarán tiempos extras. Sin embargo, es importante destacar que durante la prórroga los goles de visitante ya no cuentan como criterio de desempate, por lo que solo servirá la diferencia en el marcador.De persistir la igualdad al término de los 120 minutos, el clasificado se definirá en una tanda de penales. Con ese panorama, <b>Real España</b> viaja con la obligación el próximo miércoles de ganar o empatar anotando.