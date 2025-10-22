Centroamérica

Real España va por otro milagro en Guatemala: lo que necesita para clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025

Los aurinegros evitaron la derrota en casa y ahora van por la hazaña el próximo miércoles.

2025-10-22

Tras el empate 1-1 frente a Xelajú en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Real España aún mantiene vivas sus esperanzas de meterse a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025.

Sin embargo, el equipo hondureño queda contra las cuerdas y deberá salir con todo en el partido de vuelta para seguir soñando con el título internacional.

La 'Máquina' está obligada a ganar por cualquier marcador en territorio guatemalteco para asegurar su clasificación directa a la final. Una victoria, sin importar la diferencia de goles, le daría automáticamente el boleto a la última instancia del torneo.

En caso de empate, el panorama cambia. Si el partido termina igualado 1-1, el marcador global quedaría empatado 2-2, y el duelo se definiría en tanda de penales. Pero si el conjunto sampedrano logra un empate por dos o más goles, avanzaría gracias a la regla del gol de visitante, que sigue vigente en esta fase de la competición de la Concacaf.

El reglamento establece que, en caso de igualdad en el marcador global, el primer criterio de desempate es la cantidad de goles anotados como visitante. Por ello, Real España está obligado a marcar al menos una vez en Guatemala para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Si tras los 90 minutos el resultado global sigue empatado y no hay ventaja por goles de visita, se disputarán tiempos extras. Sin embargo, es importante destacar que durante la prórroga los goles de visitante ya no cuentan como criterio de desempate, por lo que solo servirá la diferencia en el marcador.

De persistir la igualdad al término de los 120 minutos, el clasificado se definirá en una tanda de penales. Con ese panorama, Real España viaja con la obligación el próximo miércoles de ganar o empatar anotando.

